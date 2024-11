Julieta Cardinali: “Voy bastante para adelante cuando quiero”

Son tiempos de mostrarse, y Julieta Cardinali, que estrena la serie de KZO y Flow Un león en el bosque, de Mariano Hueter, que llega completa a Flow, además llegará al Teatro Municipal Coliseo Podestá el próximo viernes 22 con No tiene un desgarrón, con Vera Spinetta y la dirección de Rita Cortese. Hablamos con Cardinali sobre estos proyectos y su presente.

—¿Cómo te sentís de participar de un proyecto que habla, más allá de todos los temas que tiene, de la familia, la amistad, el amor, del autismo como eje central?

—La importancia de visibilizar un tema que está en muchísimas casas y en muchísimas familias y poder tener la oportunidad de mostrarlo de una manera tan sensible como muestra esta serie. La idea de la serie no tiene algo tan enorme para mostrar, sino mostrar un pedacito de esta familia, de la cotidianidad, son 14 días de esta familia que se muestra en la serie, que pasan un montón de cosas, por supuesto, pero que lo que muestran es una familia atravesando la vida misma.

—¿Crees que ayudó, al clima que después se generó en la serie, que estuvieron rodando en Pinamar, es decir, que se alejaron y que por ahí pudieron compartir en la previa o mismo durante el rodaje, todos juntos?

—Para mí siempre trabajar fuera de casa le suma porque te aíslas un poco de tu cotidianidad y entrás en la cotidianidad de, en este caso, esta familia. La cabeza está totalmente metida ahí. Para mí siempre suma estar fuera de casa. Sí, y eso se ve después. Hay algo de eso que se traspasa.

—¿Cuáles fueron los principales desafíos?

—Para mí que sea verdadero. O sea, no querer abarcar más de lo que teníamos que abarcar. Contar este pedacito de esta familia, hacerlo con la sensibilidad suficiente y no pasarse. No es un drama, pero pasan cosas dramáticas también en la serie. Entonces, fue de mucha concentración para mí este personaje.

—Ya hiciste de Eva Perón en una serie, ¿hay algún otro rol que sueñes?

—Yo más que objetivos, me pasó, por ejemplo, cuando hice la serie de Eva, fue algo no buscado. No es que yo quiero hacer Eva Perón, pero cuando me lo propusieron me pareció increíble, fue de mucho placer el trabajo de investigación para componer a Eva y de muchísimo miedo porque son personajes que todo el mundo conoce y que todo el mundo tiene un juicio sobre esa imagen. Me pasó este año que tenía ganas de hacer un clásico, un autor clásico en teatro, con el que llego a La Plata ahora, pero no era un personaje, sino tener ganas de contar un tipo de teatro, que también lo hice.

—Con una compañera divina, unos compañeros divinos y una directora maravillosa, Rita Cortese. La primera obra de teatro que dirigió Rita y ella me contó que están haciendo esa obra por vos...

—Soy bastante para adelante cuando quiero, pero para atrás también. Pero sí, somos muy amigas y teníamos ganas de hacer algo juntas. Ella tenía ganas de dirigir y yo le dije Hagámoslo. Nos pusimos a trabajar, hicimos unos meses hermosos de teatro y estamos muy contentas con eso.