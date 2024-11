Andrea Carbonatto Tortonese estrena Norita

Norita, de Jayson McNamara y Andrea Carbonatto Tortonese, sobre la vida de Nora Cortiñas, ya está en los cines, y para saber más de este apasionante documental, producido por Jane Fonda y los hermanos Muschietti, hablamos con Carbonatto Tortonese.

—¿Cómo estás viviendo un poco la previa del estreno?

—Bien, con la alegría de ver que el proyecto ya estaba en los primeros pasos y que era lo que Nora quería, con la tristeza de que no esté acompañándonos. Sabemos muchísimas cosas con ella y con nosotros, pero sí está en la película y la película es una oportunidad de ella. Así que con este sabor agridulce de su ausencia, pero a la vez su presencia en la pantalla y saber que la película, tener la esperanza también, ¿no? De que la película camine, siempre decimos que la película camine tanto como ella, ojalá.

—¿Cómo surge el proyecto? ¿Tuviste vos la idea, Jayson vino de afuera? ¿Cómo fue un poco el origen?

—La idea la tuvo Jayson. Jayson venía haciendo un documental sobre Robert Cox, periodista del Buenos Aires Herald, y estaba terminando ese documental y la conoció a Nora. Así que bueno, enseguida pensó en el próximo documental que quería hacer. Trabajé con Nora, con las madres de ellos, trabajaban en el archivo y en la página web. Entonces nos conocimos en la oficina de Madres, mientras él estaba terminando de hacer unas entrevistas a las madres. Él sabía que yo soy animadora, soy canalizadora de cine y animación, y que ya había trabajado en otros documentales haciendo animaciones. Y le pareció una muy buena idea hacer una animación en ese documental. Así que en un principio me sumé como animadora, y él y Francisco empezaron a seguirla a Nora. En un intento de convencerla, también, porque en un principio Nora no estaba tan segura. Yo sabía, porque al trabajar en Madres había una parte de su agenda de la que yo estaba al tanto, cómo era la dinámica, que no paraba. Así que con Jayson tuvieron que volverse productores también para poder mantener un esquema de seguimiento que les permitiera adaptarse a la hora general en la que Nora vivía. Porque además Nora no paró hasta el último día de su vida, pero hace poco.

—¿Ella llegó a ver algo de la película? ¿Algún corte o algo?

—Ella vio la película terminada y Nora acompañó toda la película. Siempre decimos con Jayson y con Francisco que, de principio a fin, su voz está. Así que cuando vio la película, me levantó el pulgar.