Keri Russell y Rufus Sewell revelan detalles de la nueva temporada de The Diplomat

Keri Russell y Rufus Sewell vuelven este jueves a Netflix con más episodios de The Diplomat, el intenso drama político que ya se aseguró una tercera temporada. Con ellos hablamos en exclusiva para Argentina para conocer detalles de la nueva temporada y los grandes desafíos de llevar adelante este relato.

—¿Cómo fue para ustedes volver a los personajes?

—Keri Russell: Muy divertido, es un gran trabajo. Los libros son tan excepcionales, divertidos, inteligentes, son todo lo que yo deseaba que sean. Y el personaje es tan específico y desordenado, con tantas capas, complicada, cometiendo grandes errores, que es un mundo divertido para jugar.

—¿Y para vos Rufus?

—Rufus Sewell: Para mí también, este mundo es uno que amamos. Y los guionistas cambian, o lo que sea, la batalla es mantener las cosas igual de bien. Así que siempre me ha gustado hacer algo tan pronto como es bueno, quiero parar. Sí odio estar involucrado cuando se apaga. Esto es algo que los nuevos guiones llegan y pueden ser enormemente diferentes en términos de historia y energía, pero lo que te encantó sigue siendo lo mismo y eso ha sido tan consistente en esto. Así que volver y reunirse con los personajes en un lugar diferente, pero el ADN es el mismo. Me encanta hacerlo y me encanta el hecho de que la historia va a lugares que nunca esperarías, pero el núcleo de esa relación. Que no es realmente para mí si están casados o divorciados, o se juntan, o se separan. Cualquiera que sea la forma en cualquier momento tiene esa dinámica. Entre ellos que es realmente divertido de jugar y espero que sea divertido de ver.

—¿Y qué aprendieron de ellos en esta temporada?, ¿algo que en la primera temporada ellos no tenían?

—KR: Creo que lo que es nuevo para Kate y Hal en esta temporada es que en la primera mucha de la energía que tienen juntos se usó para mostrar fricción. Kate estaba muy frustrada con Hal y creo que la naturaleza de esta gran explosión que ocurrió. Y Hal siendo herido realmente cambia enormemente esa dinámica y Kate vuelve de una manera muy diferente. Todo el tono de su relación es diferente y se acercan mucho de nuevo.

—RS: Sí, y yo diría que me refiero a todo lo que acaba de decir, si no también por la forma en que hay un elemento extra que no ha experimentado antes. Es estar físicamente enfermo debido a las lesiones. Creo que es una especie de insinuación del futuro que es bastante aterrador de él siendo decrépito y ella siendo más joven que es exagerada y realmente, ya sabes, iluminado por él siendo herido de esa manera. Y esa dinámica creo que es un poco de una lucha porque él no tiene la independencia física cuando quiere decirle que se joda.