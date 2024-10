Susana Varela: “Tengo mucha confianza en la Argentina”

Cielo rojo. Gigantes de metal, de Marcelo Leguiza, llega este jueves a los cines, en donde Susana Varela tiene un rol clave. Con ella hablamos para que nos cuente más detalles de la película y el momento actual de la industria audiovisual.

—Últimamente el cine de género te está convocando, ¿es algo que te gusta?

—Me gusta porque también al principio era difícil, el género requiere también características a las que uno recurre para poder habitarlo. Pero después fui entendiendo que, a veces, y ahora cada vez más, en el sentido de que el género, el cine de género, de terror, va también narrando otras cuestiones colaterales. Particularmente en Cielo rojo, por ejemplo, yo soy una psiquiatra, hay cuestiones de abuso, de violencia, de la protagonista, cuando era más chica. No quiero spoilear la película, pero en realidad va narrando otras cosas, el tema de los psicofármacos que a veces se dan sin ningún sustento, donde está bueno poder hablar con la persona, ver y hacer un tratamiento profundo en vez de estar dando pastillas para eliminar la ansiedad. Son cuestiones que por ahí podés darla, no sé mucho del tema, pero esta es una psicóloga lacaniana, y me interesó mucho que me llamaron para ser una psiquiatra, ¿viste? Es increíble porque está bueno también desde ahí, desde ese lugar, narrar otra cuestión. Es una película muy linda, se estrenó en el Rojo Sangre, nos fue muy bien, mucha cantidad de pibes. Y, por ejemplo, mi hija tiene 33 y toda su banda también tiene esa edad, más o menos, y les encanta el cine de género. Lo ven y van, les gusta mucho. Mis sobrinos también, que son todos de esa edad. Así que para mí está bueno. El director es un amor, las compañeras también, Gaby Valenti, Noe Antúnez, que es la protagonista, así que la pasamos muy bien. La hicimos en plena pandemia, con mucho cuidado, somos cuatro mujeres, al director le gusta mucho trabajar con mujeres, se lleva muy bien y la verdad que hermoso, la técnica, todo, fue como un equipazo, y me parece que en este momento, el cine está en una verdadera crisis y nos pone contentas el estreno. Tengo mucha confianza en la Argentina en el sentido de la gente, las universidades como se están manifestando, la gente hablando, la gente diciendo lo que piensa, saliendo a la calle, y bueno, es esa nuestra lucha... Así que para mí, cuando ves eso también, te da un poco de aire y decís, bueno, no todo está perdido.

—En breve te vamos a ver en Tesis sobre una domesticación….

—Sí, me encanta, porque allí tengo un personaje muy lindo también, soy la madre de Camila Sosa Villada y es un personaje soñado. La mina fuma marihuana, tiene amantes, o sea, bien que te saca de ese lugar con el que generalmente me llaman, que yo agradezco todos los personajes.