Alejandra Flechner y Alejandro Awada hablan de Transmitzvah

Alejandra Flechner y Alejandro Awada dialogaron sobre Transmitzvah, la nueva película de Daniel Burman, protagonizada por Penélope Guerrero, Juan Minujín y Gustavo Bassani, entre otros. El cine, la crisis actual de la cultura y sus personajes, detallados en este encuentro con diario Hoy.

—¿Cómo fue ingresar al universo de Transmitzvah?

—Alejandra Flechner: Recibí el guión de Daniel, nunca había trabajado con él, viste que a veces en ese trabajo se producen como encuentros fuertes, digamos, comuniones. Siempre me encantó su cine, no había trabajado con él, y cuando recibí el guión y leí esa madre, se me caía la baba. Fue hermoso contar esta historia, fue hermoso el trabajo, rodaje precioso, también un poco lo que yo hago en la película, está siempre dentro del negocio. Como ese lugar, ese escenario, esa locación maravillosa, además bellísima, donde se desarrolla la mayor parte de lo que yo hago en la película. Y que es también el hogar, la casa no la ves nunca o casi nunca a la casa. Después construir esta pareja también, tradicional en muchos sentidos y particular en otros, con esta madre que tiene una sabiduría natural, una aceptación natural de sus hijos y sus hijas. Un padre que tiene más conflicto con una decisión de su hijo, de su hija, y que también en la película termina encontrándole desde la tradición una vuelta, porque le deja un legado a Mumy, él muere, pero le deja algo, le deja unos papeles donde finalmente él, por más que quedó conflictuado y por más que parece que ahí hubo una ruptura, siguió toda una vida pensando en eso. O sea, que él hizo movimiento, él se modificó.

—Alejandro Awada: A la señora la admiro desde hace exactamente 30 años, un poco más. Daniel es un hombre muy inteligente, con una gran sensibilidad. Y simple, un hombre muy simple, muy rico, pero muy simple. En la película, mi personaje le cuesta mucho atravesar lo que tiene que atravesar, porque no tiene quizá el amor que tiene la madre, el hombre lo ama también, pero con despelote, con ruido en la cabeza. Pero afortunadamente vemos que avanza la película y toda la vida lo amó. Siempre ese amor estuvo.

—¿Expectativas con el estreno?

—AA: Que vaya muy, pero muy bien. Que la venga a ver muchísima gente. En este momento, que vengan a ver una película argentina es necesario.

—AF: Sobre todo porque no sabemos si vamos a tener películas argentinas del año que viene, no sabemos cuándo volvemos, porque esto, el 90% de las personas que viven en este país, a todas las fuerzas productivas de este país que están sufriendo, las fuerzas productivas parece que llegan a ser como eliminadas. Es una contradicción. En vez de acompañar, ofrecer y dar oportunidades. Pero son fuerzas productivas, no son gente que está sentada esperando que le regalen un merengue con dulce de leche. Es una cosa de locos. Algo que se valora en todos los lugares del mundo. El cine argentino, todo. Y que hay que volverlo a explicar.

—AA: Es muy importante, como también lo son la salud, la educación y la cultura, que son derechos constitucionales.