Jazmín Stuart: “El público tiene muchísimas ganas de seguir viendo ficción argentina”

Weekend, de Agustín Rolandelli, una sátira sobre vínculos y la vida marital, tiene como protagonista a Jazmín Stuart, quien brilla como una mujer, que si bien intentará salvar su pareja, tal vez se dé cuenta que está a tiempo de cambiar. Hablamos en exclusiva con ella para saber detalles de la propuesta y su trabajo.

—En el último tiempo para el cine te llaman para hacer cosas que tienen que ver con algo más lúdico, físico, ¿es algo que estás buscando vos cuando te toca estar frente a cámara y decir, bueno, voy porque ahí está esto?

—En realidad no, no siento que haya buscado participar en películas en donde tengo que tener ese nivel de destreza física o de manejo de armas de fogueo o de coreografía de violencia. Nunca lo busqué. Sí me tocó y suele pasar en nuestra industria que cuando te ven haciendo algo y más o menos lo vas logrando, te llaman para hacer cosas similares y me siento cómoda. Ese desafío de poner el cuerpo me estimula muchísimo. En este caso la novedad, lo maravilloso y que agradezco tanto es que se haya combinado esto con la comedia negra. Que hay algo que ya no es una película de acción, no es un thriller, no es dramático; sino que hay un componente de comedia y encima una comedia como corrida de ejes, a mí.

—Ahora se estrena esta película, es una situación complicadísima, ¿tenés algún otro proyecto por estrenar?

—Sí, es un momento loco, es un momento muy extraño, tengo varios guiones que están tratando de encontrar su espacio de financiación y producción. Pensando no solo ya en un mercado argentino, sino buscando patas de producción fuera del país. Viendo también cómo se mueve este entorno, pero siempre generando, siempre pensando en proyectos nuevos, escribiendo a muy buen ritmo. Y esperando, esperando. La verdad es que es un momento bastante complicado. Pero sí, creo mucho en el talento de toda la gente que trabaja en nuestra industria y en el público, que yo creo que tiene muchísimas ganas de seguir viendo ficción argentina. Pasa en todos los niveles. Estrenamos hace poco La voz ausente en Disney+, y la respuesta del público fue enorme, masiva, superpositiva. Siento como que el público argentino quiere ver productos nacionales. Necesitamos que el contexto colabore. Va más allá de las políticas de fomento que deberían siempre mantenerse vivas. Tiene que ver con todo un desbalance general que hay en este momento. En donde da mucho temor apostar a un producto cinematográfico. Porque también, bueno, el consumo en líneas generales va bajando. Entonces, bueno, hay que ver cómo se termina de acomodar todo.