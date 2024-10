Verónica Llinás: “Me gusta hacer personajes imperfectos y problemáticos”

Ya puede verse nuevamente en el teatro Astral (CABA), Antígona en el baño, de y con Verónica Llinás, acompañada ahora por Darío Lopilato y Héctor Díaz. Serán 12 funciones antes de su desembarco en la temporada veraniega en Mar del Plata. Hablamos con Llinás para conocer detalles de la obra y el regreso después de una extensa gira nacional.

—Antígona fue un sueño, la imaginaste, tuvo una temporada exitosa, gira exitosa, vuelta y temporada. ¿Alguna vez te imaginaste que iba a pasar esto?

—Uno siempre tiene esperanza. Cuando inicias algo, no lo inicias para que se caiga en unos meses. Siempre hay una fantasía, lo que pasa que con el país que nos tocó vivir, la verdad es como medio una proeza, muchos proyectos interesantes, buenos, nacieron y enseguida se fueron de cartel. Entonces realmente estoy muy contenta y esperanzada, vamos a ver cómo nos va ahora en el Astral, vamos a ver cómo nos va en Mar del Plata, nos encantaría poder volver el año que viene.

—Es una obra que te gusta…

—Es una obra que nos encanta.

—¿Se divirtieron mucho en la gira?

—Sí, muchísimo, nos divertimos mucho, nos divertimos mucho haciéndola. No solamente porque nos llevamos bien nosotros y nos reímos mucho con todo el equipo, la verdad que parecemos un viaje de egresados. Pero además nos divertimos muchísimo durante la obra y eso es hermoso, que no haya tensiones, que todo fluya, es muy importante y la verdad que por eso todos tenemos ganas de seguirla. Eso también se ve reflejado en lo que pasaba con el público, el público se reía muchísimo.

—Darío dice que el público “gime”…

—Héctor le dice basta de usar eso, basta de que gime. El público en un momento en la obra, que realmente es muy lindo de escuchar, hace una exclamación muy buena.

—Yo le dije que podría ser una onomatopeya por ahí…

—Lo que pasa es que gime va hacia algo sexual, que no es precisamente por ahí, pero sí que hay una exclamación que es muy linda de escuchar porque la obra da en un momento un giro. Nosotros no sabíamos bien si la gente no la iba a ver venir, si realmente iba a sorprender, de eso se dieron cuenta ya. Y eso es hermoso de escuchar cuando la gente se sorprende. Se lleva una sorpresa y eso es hermoso porque te da la pauta de que bueno, eso que vos venías dibujando estaba bien.

—¿Qué es lo que más te divierte de hacer Antígona?

—La verdad que me divierte todo. Porque tanto con uno como con otro, este personaje tan malhumorado, corrido de eje que hago, tan guaranga, tan imperfecta, que me gusta. Me gusta hacer personajes así y problemáticos. Por supuesto, siempre encarándolo desde el humor. Y en la relación con ellos, con cada uno, hay distintas modalidades de relación del personaje. Esa variación, como es ella con uno y como es con otro, también me divierte. Pero la verdad que me divierte mucho todo.

—Ahora estás grabando En el barro, pero estrenaste El Affaire Miu Miu. Hablemos del corto…

—Fue un proyecto que se hizo para la casa Miu Miu, en realidad para la sucursal de Prada, y lo hicimos con Laura Citarella, que fue la codirectora, también, en este afán mío de codirigir, de La mujer de los perros, después ella hizo Trenque Lauquen. Tuvo una aceptación increíble. La verdad que fue lindísimo volver a trabajar con ella, con Laura Paredes, con Juliana Muras, que también estuvo en la película conmigo, con Spregelburd. No, fue un equipo divino y fue muy placentero, como trabajar un poco en familia.

—Ahora se viene el teatro, estás grabando esta serie. ¿Qué más? ¿Algo que puedas contar?

—Nada, es un momento, hay que ver qué va a pasar con Antígona. Yo espero poder seguir el año que viene. Ojalá nos vaya bien. Estoy grabando esta serie, después me voy a Mar del Plata y después no sé. Me están ofreciendo bastantes obras de teatro, pero yo la verdad que no quiero ponerle fin a Antígona. Quiero que esta obra siga y voy a apostar a eso.