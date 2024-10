Cami Homs: “Es un programa para reunir a la familia”

Una de las grandes participantes de esta edición de Bake Off Famosos en Telefe fue Cami Homs, quien había participado de Cucinare, programa de El Trece, y demostró su capacidad para la pastelería en el reality más visto del país.

Si bien ahora no está en la competencia, se baraja que regrese para el repechaje, donde, como en la versión original, los participantes que fueron expulsados tendrán una oportunidad de regresar pasando algunas pruebas específicas. Con ella hablamos sobre su paso por el programa.

—Durante la presentación del programa contabas que soñabas con estar en Telefe y en este programa, porque eras fanática de Bake Off, ¿cómo te sentís al ser parte?

—La verdad que es un sueño estar acá, nunca me lo hubiera imaginado, así que disfrutando todos los días con este equipo que se armó, y dando lo mejor de mí en la cocina, que es la competencia en la que estoy concursando. Es un programa para reunir a la familia, la cocina une a la familia, nunca va a fallar, en ningún momento de la vida. Así que estoy segura que es un programa que la iba a romper y va a dejar a todo el mundo con la boca abierta.

—¿Qué vínculo tenías con la cocina y la pastelería antes de Bake Off Famosos?

—Mi vínculo con la cocina siempre fue el mejor, es mi cable a tierra. Me quiero desconectar y me pongo a cocinar.

—¿Qué es lo primero que hacés, justamente, para desconectarte?

—Si me quiero desconectar, me pongo a hacer una torta para mi familia. Yo no como tanto lo que cocino, hay que tener disciplina. Pruebo un poquito. Si me encantó, me quedo conforme con lo que hice. Ya está. No necesito comer un kilo de lo que está en la mesa para conformarme.

—¿Tenías ganas de volver a la tele, estar en un reality?

—La verdad que me encanta, es una experiencia única. Acá compito con gente maravillosa y, si bien es una competencia, nos ayudamos mucho.

—Y tuviste una canción…

—Sí, dos, por ahora soy a la única que le hicieron canciones