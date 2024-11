Elena Roger: “Hay algo de realimentar lo que uno hizo y donde fue feliz”

Mina...che cosa sei?, protagonizada por Elena Roger con la participación especial de Diego Reinhold, la dirección musical de Gaby Goldman y la dirección general de Valeria Ambrosio, volvió a la cartelera teatral porteña por únicas 5 semanas de viernes a domingo durante todo el mes de noviembre en el emblemático Teatro Lola Membrives de Avenida Corrientes (CABA). Para saber más del regreso hablamos con Roger en exclusiva.

Este inolvidable espectáculo rinde tributo a la cantante italiana Mina Mazzini recorriendo su amplio repertorio desde los años 60 hasta la actualidad

—Muchos estrenos este último tiempo. ¿Cómo se vive eso?

—Yo no estaba haciendo nada y de repente.

—¿Qué pasó? ¿Terminó Piaf? Bueno, no voy a hacer nada, vuelvo y estreno.

—Bueno, lo que pasa es que justo La Mente del Poder se empezó a filmar en noviembre o diciembre del año pasado y terminó en enero de este año. No sabía cuándo se iba a estrenar, y nos vino bien porque promocionamos una cosa, otra y en diciembre vamos a hacer en el Coliseo shows con Escalandrum, que se cumplen 10 años que nos juntamos por primera vez.

—¿Y ahora? ¿Hay algo de la vuelta que te gusta, también, o no?

—Yo creo que tiene que ver con los 50 años que recién cumplí, del balance de una de la carrera, y esto de la vuelta, en realidad la vuelta de Mina tiene que ver con que quisimos hacerla, pero tras la pandemia hay algo de realimentar lo que uno hizo y donde fue feliz. Por eso la vuelta de Piaf y ahora la vuelta de Mina, Gabriel estaba afuera, Diego trabajando pero de alguna manera el universo conspiró para que en este momento pudiéramos usar un momento para que se liberara un teatro, cuál era la mejor fecha y creo que esto es lo mejor. Acaba de terminar Tootsie, por cinco fines de semana, un teatro que nunca había estado, así que re contenta, volver con los mismos músicos, el equipo.

—Diego Reinhold me decía que esta es una obra tan perfecta que tienen que volver, y no importa el idioma.

—Sí, es así. Es una obra que no es intelectual, conectamos con el arte desde un lugar superior, y tal vez entendés algunas palabras en italiano, no todas, pero conectas, en un show musical, es una gran historia de amor, de esta cantante en donde aparece en su mente un hombre, se aman, se maltratan, y recorriendo el repertorio de Mina, la ridiculez de sus canciones, que juegan con lo absurdo, lo romántico, lo cotidiano.

—¿Consumías la música de Mina antes del musical?

—Me la presentó Valeria, en realidad, ella me la hizo escuchar. Nos conocimos en el verano del ’97 o del ’98, en una obra en Punta del Este, ella como escenógrafa y yo como actriz, y me preguntó si conocía a Mina, aunque yo creo que tenía un simple donde ella estaba, pero no la tenía mucho. Ella me la hizo escuchar, me gustó que me parecía como Valeria Lynch, la escuché mucho, y nuestras carreras se separaron, ella estaba trabajando con Romay, haciendo las escenografías, coincidimos en El violinista sobre el tejado, y con Diego en Jazz, Swing, Tap, y estábamos en la platea y Valeria me dijo que quería dirigir, y era 2003. Me contactaron para hacer un unipersonal y dije Vamos con el italiano, canciones en italiano. Le dije a Valeria que me ayudara, ahí apareció Mina, y yo no me veía en un escenario con una orquesta tras y entre las dos armamos el guión de una locura, en 15 días, basado en el repertorio de Mina. Estaba con tiempo, miraba muchos videos, sus coreografías, escuchar su material, y lo fuimos pensando, un baúl, una ducha, una hamaca, y lo hicimos. Lo teníamos en la cabeza, no habíamos ensayado mucho y cuando lo vieron nos dijeron que estaba buenísimo, Valeria se lo muestra a Romay y en el pasaje todo cobró otra dimensión, y no sé por qué, ese día que estrenamos, el 8 de diciembre de 2003, en El Nacional, llenamos, todos aplaudiendo a este nuevo grupo de artistas, y eso era para mí todo.

—¿Y que te digan de hacerlo de nuevo?

—Vamos de nuevo. Sí, obvio. Fuimos nosotros, y Adrián Suar, que me producía en Piaf, se sumó. Así que cómo no, si es volver a la esencia, y necesito transitarlo de nuevo.