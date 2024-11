Iair Said: “Celebrar el ajuste de una industria entera es muy miserable”

Los domingos mueren más personas, de y con Iair Said, es una hermosa película sobre la vida y la muerte. En su debut como director de ficción en largometraje cuenta con las actuaciones de Rita Cortese, Juliana Gattas y Antonia Zegers, y hablamos con él para saber detalles del rodaje y el inicio del proyecto.

—Los domingos mueren más personas. ¿De dónde sacaste ese dato estadístico?

—Tiene que ver con una reflexión que yo tenía, que iba muriendo gente y yo me daba cuenta de que los domingos había más entierros. Yo decía: Qué raro, ¿por qué no hay entierros el resto de la semana? Y bueno, hay una explicación que no es científica, que es que en la religión judía. Muchas veces por las fiestas o por el Shabbat no se pueden enterrar gente esos días, entonces acumulan. Y por eso es que en general, tipo, si morís un viernes, un sábado o un día de fiesta, te entierran el domingo.

—¿Cómo fue el origen de la película?

—El origen tiene que ver con un estado emocional que yo estaba atravesando con la enfermedad de mi papá, que era como el duelo y arrastrado en el tiempo, como que se iba estirando el dolor. Y que, mientras me iban pasando cosas buenas, mi papá estaba enfermo y yo estaba en el Festival de Cannes en el 2015, y yo decía: Pero cómo estoy feliz acá y a mi papá le está pasando algo.

—Sensaciones con el estreno en este momento…

—La sensación es muy ambigua porque es un momento de nerviosismo y felicidad personal. Porque está relacionado con mi película, pero en un contexto en el que sé que mis compañeros, yo y el resto de la industria la está pasando muy mal. Yo puedo salir porque tengo posibilidades, pero hay mucha gente en la industria que no tiene las mismas posibilidades que yo. Y por ello es muy injusto también menospreciar tanto el trabajo de la industria, porque no son solo los diez famosos los que hacen cine, hay atrás muchísima gente que trabaja en cada proyecto cinematográfico. La verdad que celebrar el ajuste de una industria entera es muy miserable. Así que es ambivalente la sensación del estreno.