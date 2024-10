Amaia Aberasturi: “Me gusta mucho más rodar el pasado que el presente”

Ya puede verse en Atresplayer la superproducción Beguinas, en donde Amaia Aberasturi encarna a Lucía, una mujer que dejará todo por amor y pasión. Sobre estas mujeres que dejaron todo para formar comunidades que dese el siglo XIII defendieron una forma de vida alternativa e independiente del matrimonio y la Iglesia, hablamos en exclusiva con Aberasturi.

—¿Cómo es, un poco para una actriz, esa posibilidad de ir a otra época y ponerse la ropa y ya entrar en situación un poco con ese pasado?

—A mí, personalmente, me encanta. Me gusta mucho más rodar el pasado que rodar el presente. Hay algo, creo, al menos en mí, de que me encanta jugar a ser otra persona. Creo que es uno de los motivos por el cual soy actriz. Y cuanto más sales de ti, pues me parecen más divertidos. Por lo que irte a una época que no has vivido me parece fascinante. Siempre me ha llamado mucho la atención los trajes, lo que es la estética, el arte. Me parece que es maravilloso. Y se aprende mucho, además. Siempre me ha gustado mucho la historia, la historia del arte. Entonces, el verme adentrada en este mundo me entusiasma.

—Y acá, en esta oportunidad, más allá de lo que te plantea el guion, los directores, la información, ¿vos sos de ir y buscar en internet más información?, ¿más datos como para sumarle al personaje?

—Sí, eso me encanta. Por ejemplo, la adrenalina. Sí que ha sido complicado porque hay muy, muy poca información al respecto. Nos juntamos todas las actrices y fuimos cada una un poco aportando. Oye, pues yo he leído este libro, yo he leído este otro. Y bueno, entre todas, sí que hicimos ahí, pues, se plantearon varios libros y a mí sí que me gusta, la verdad, informarles. Pero hay muy poca información, tristemente. Ahí nos dimos cuenta en que es una pena, con lo grandiosas que fueron, haya tan poca información al respecto.

—¿Cómo fue ponerse en la piel de Lucía, esta mujer que de alguna manera ya tenía como resuelto todo el presente y de un día para el otro se le cambia la vida y descubre algo que tal vez ella tenía en su interior, pero que no sabía que estaba ahí?

—Me parece muy divertido el hecho de que, como actriz, que tenga un arco tan grande. Es decir, no tiene nada que ver la Lucía del capítulo uno con la Lucía del capítulo diez. Y esto como actriz me parece que es un regalo de construcción de personaje y de que poco a poco cada capítulo le vaya sumando pequeñas cosas al personaje para que acabe siendo otra persona. Y, además, me ha interesado mucho este personaje también porque no tiene nada que ver con otras cosas que he hecho. El hecho de que al principio sea una noble, un poco, incluso, snob, y acabe siendo una persona, pues, casi una beguina, me parece que es fascinante.