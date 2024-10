Revelan la primera imagen de Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

Comenzó la producción de Deliver Me From Nowhere, la esperada adaptación cinematográfica del libro de Warren Zanes sobre la creación del álbum de Bruce Springsteen de 1982, Nebraska.

La película, que estrenará en cines en 2025, está escrita y dirigida por Scott Cooper (Loco corazón, Hostiles: violencia americana, Espíritus oscuros, Pacto criminal), y es protagonizada por Jeremy Allen White (El oso, Garra de hierro, Shameless), quien interpreta al visionario músico que se embarca en un viaje emocional para grabar Nebraska.

“Iniciar la producción de esta película es un camino increíblemente humilde y emocionante. Nebraska de Bruce Springsteen ha moldeado profundamente mi visión artística. El retrato crudo y sin adornos de las dificultades y la resiliencia de la vida resuena profundamente en mí. Nuestra película pretende capturar ese mismo espíritu, llevando a la pantalla la cautivadora narrativa de Warren Zanes sobre la vida de Bruce con autenticidad y esperanza”, dijo Cooper.