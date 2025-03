Diego Alonso, Gregorio Barrios y Lucas Tresca adelantan Vrutos

Vrutos, de Miguel Bou, llega este jueves a los cines con los protagónicos de Gregorio Barrios, Lucas Tresca y la participación de Diego Alonso para narrar la historia de dos jóvenes de diferentes clases sociales enfrentados a la dura realidad de cada uno de sus ámbitos. Hablamos con el trío para saber más detalles de la película.

—¿Cómo se sienten con que la película finalmente llegue a los cines?

—Diego Alonso: El proceso de una película siempre es como muy extenso. Este por lo menos llega a un buen puerto, muchas veces quedás en el camino, se dilata y eso te va frustrando. Esto de dedicarse al cine pasa muchas veces eso, que te termina frustrando porque ves que estrenan otras películas y la tuya por ahí no sale y pensás, ¿en qué le estamos errando? En esta por suerte la pudimos invocar, no sé si es por la película en sí o por cómo venía la situación, que nosotros, bueno, justo cuando se armó todo el quilombo por el tema del INCAA y todo eso, nosotros ya teníamos la peli terminada y todo. Así que bueno, decidimos presentarla en el BAFICI, pudimos entrar y después nos llevábamos la alegría esa de que ganamos algunos premios y todo. Pero lo más interesante es lo que pasa con la gente cuando ve la peli, los momentos que se van creando dentro del cine. Hay algo muy maravilloso que me pasó esto de ver que la gente aplaudía en un momento y yo decía, qué loco esto que están aplaudiendo. ¿Por qué están aplaudiendo esto? Es que te mueven muchas cosas adentro que te hacen linkear sí o sí con la realidad y cuando ves un halo de justicia, que es por ahí lo que nos está faltando en este país, lo ves y lo tenés que aplaudir, no te queda otra. Pero estaría bueno que la justicia se siente a ver esta película, para que empiecen a replantearse las cosas. O sea, es una sociedad olvidada a la que estamos contando en esta película, a la que pertenecemos todos.

—Gregorio Barrios: Es mi primer protagónico en cine, así que la verdad es que estoy muy ansioso. Estoy con las cosquillitas en la panza previa a estrenar algo. Y con muchas ganas de que la gente vaya a la sala, porque lo que pasó en el BAFICI es que, bueno, fue un tiempo agotado donde lo vieron muchísimas personas, casi todas las funciones casi llenas y muchas llenas. Así que con ganas de que salga para todo el público, que finalmente la pueda ver todo el público y que ojalá se extienda a todos los cines del país.

—Lucas Tresca: Yo también con muchas ganas de que salga. Creo que es una peli innecesaria. Es una radiografía muy honesta de la realidad. Y con eso, con ganas de que salga, de que la gente la pudiera ver, apoye el cine, se acerque y que quede bastantes semanas ahí en la cartelera para que todos la puedan ver y saquen sus conclusiones.