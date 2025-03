Anora la gran ganadora en los Premios Oscar

La entrega número 97 de los Premios Oscar, que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, premió a Anora como la mejor del año, otorgándole además un premio a guion, edición y dirección, entre otros.

En una ceremonia marcada por el humor y la sobriedad, su conductor, Conan O’Brien, supo llevar a buen destino una gala en la que los ojos de todo el mundo estaban puestos en qué pasaba con Emilia Pérez, la polémica producción francesa, nominada en 13 categorías, que sólo obtuvo los reconocimientos en canción y actriz de reparto.

Karla Sofía Gascón, por su parte, vio, una vez más, cómo el galardón que tenía casi seguro desde que la película triunfó en el Festival de Cannes le era arrebatado, en este caso por Mikey Madison, quien brilla en Anora.

No faltó lugar para el humor irónico sobre los polémicos tweets de Gascón que reflotaron en la temporada de premios: O’Brien bromeó sobre esto en el arranque “si vas a twittear acordate que mi nombre es Jimmy Kimmel", dijo.

La ceremonia, que en Argentina pudo verse por TNT y Max, comenzó con imágenes de algunas películas en Los Ángeles, ciudad que sufrió este año la de­saparición de lugares emblemáticos por los incendios forestales. También hubo un número musical en el que Cynthia Erivo y Ariana Grande, nominadas al premio mejor actriz y mejor actriz de reparto, entonaron las melodías Somewhere over the rainbow , Home, y también Defying Gravity de Wicked, el musical más taquillero de la historia del cine.

Las mejores actuaciones de reparto fueron las de Kieran Culkin (Un dolor real) , Zoe Saldaña (Emilia Pérez), y el mejor actor fue Adrien Brody (El Brutalista).

Durante la ceremonia hubo algunos momentos divertidos, como los protagonizados por Adam Sandler y June Squibb, y otros que sorprendieron, como el Oscar a mejor película animada, la letona, Flow, que le arrebató el premio a super producciones taquilleras como Intensa Mente 2 y Robot Salvaje, o la mención a Ucrania por parte de Daryl Hannah.

El mejor guion original fue el de Anora; el adaptado, Cónclave, y la mejor película internacional fue Aún estoy aquí, primer Oscar para Brasil, celebrado en redes por muchos, incluyendo al presidente Lula, quien escribió: “El Oscar a la mejor película internacional reconoce el trabajo de Walter Salles y de todo el equipo, Fernanda Torres y Fernanda Montenegro, Selton Mello, Marcelo Rubens Paiva y su familia y todos los implicados en este extraordinario trabajo ”.

En una entrega con pocas sorpresas, los miembros votantes de la entidad decidieron premiar a lo seguro

del cine en 2024 y de hecho, la corrección política de la ceremonia, sin bromas sobre Trump o Musk, lo que llamó la atención.