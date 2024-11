Kongkiat Khomsiri: “Los tailandeses siempre convierten en favoritos a los tailandeses”

Ya está en los cines Operación zombie: resurrección, una propuesta que presenta, por primera vez, zombies con conciencia. La película de Kongkiat Khomsiri, filmada en Tailandia, cuenta la vida de un grupo de soldados que son atravesados por un siniestro virus que convierte a las personas en estos zombies pensantes. Hablamos con Khomsiri en exclusiva para saber detalles de su carrera y la película.

—Primero, antes de hablar de la película, me gustaría saber, ¿cuándo quisiste ser director?

—Cuando tenía 10 años, yo estaba en la escuela. Me gustaban Kurosawa, Shen Taige, Ang Lee, Zhang Yimou, Takeshi Miike. Me gustan las películas que tienen un poco de snuff. Es como eso, como la era moderna. Si es América, me gusta Martin Scorsese. Me gusta Michael Mann, algo así. En realidad, hay un montón de ellos, había un montón de ellos, varios, entonces, depende de la época, depende del período. Cuando era niño me gustaban George Lucas, Spielberg, pero cuando crecí empezó a cambiar.

—Mencionaste a Takeshi, pero anteriormente has hecho películas de acción y ahora esta película de terror, de zombies, ¿es difícil hacer estas películas en tu país?

—Las películas de acción son el resultado de Hollywood. Eso hizo que las películas tailandesas solo tuvieran acción. Hay cientos de películas que todo el mundo conoce, por lo tanto, estos dos géneros no son difíciles de entender para el público. Para las películas de acción el presupuesto es más importante. Si es difícil, es por el presupuesto, tenés que competir con el mercado internacional. Los tailandeses siempre convierten en favoritas a las producciones tailandesas, sobre todo de horror. Porque cuando se trata de acción, la acción viene de las películas de Hollywood. Y en un período de tiempo hay un montón de películas de acción tailandesas. Así que ambos géneros, ya sea terror o acción, no es demasiado difícil para que el público tailandés lo entienda. Porque el público tailandés está acostumbrado a ese género. De todos modos, para decir la diferencia de hacerlo, sería sobre el presupuesto.

—Hemos visto películas de zombies desde la de George Romero. Pero esta es la primera vez que los zombies tienen conciencia, ¿cómo se desarrolló esta idea?

—Es algo simbólico del conflicto para contar la historia de las relaciones. Y entonces es el principio de la historia, el que trae la cosa zombie, se trata de las autoridades que traen el zombie, incluso en la película también. Así que al final esta película contará que el muro traerá al demonio.

—El aspecto zombie de los soldados es diferente a lo que vemos en todas las películas de zombies. ¿Cómo fue la investigación para llevar esta nueva cara a los zombies?

—De la cara ha comenzado a desaparecer los colores, su piel ha comenzado a desaparecer, comienzan a comer alimentos frescos, alimentos crudos, esto sigue siendo una función. Es un nuevo chip en la mitad de ser un zombie como estamos acostumbrados, pero la mitad es lo que estamos tratando de diseñar. Así que hay dos capas de diseño, el carácter zombie basado en los científicos también para que sea razonable, esa es la parte científica; y otra que es como un virus que, cuando comienza a comer su cuerpo, comienza a controlar su cuerpo y tomar su cuerpo como el anfitrión, es lo otro.