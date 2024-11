Soledad Villamil, Paola Barrientos, Esteban Lamothe y Luis Machín estrenan Cromañon

Soledad Villamil, Paola Barrientos, Esteban Lamothe y Luis Machín son parte de Cromañón, la nueva serie de Prime Video, que sigue a un grupo de amigos adolescentes cuyas vidas fueron alteradas por los eventos reales que sucedieron alrededor del incendio del club República Cromañón en 2004. Hablamos con este cuarteto de intérpretes para saber detalles de su participación en la dolorosa y necesaria ficción.

—¿Qué recuerdos tienen puntualmente de ese día que se cuenta en la historia?

—Luis Machín: Yo estaba en Santa Clara del Mar con intenciones de festejar el nuevo año con amigos y esa noche empezamos a escuchar las primeras noticias que llegaban de Cromañón. Por supuesto, eso modificó toda idea de festejo y seguimos intentando acompañar y enterarnos bien de lo que había sucedido esa noche acá en Buenos Aires.

—Paola Barrientos: Yo estaba en un bar, de reencuentro con un grupo de compañeros de teatro y vimos en el bar unas imágenes ahí. Cuando volví a mi casa ahí empecé a caer en la magnitud del evento y todos los días posteriores, que uno no podía dejar de ver, de enterarse, de querer ver más y de tratar de comprender cómo era posible.

—Soledad Villamil: Me pasó algo parecido. Yo estaba volviendo del teatro a la noche manejando, estaba haciendo unas funciones en La Plaza y estaba viviendo como a 30 kilómetros. Escuchando la radio y esta sensación de ir como, un poco creo que como nos pasó a muchos, iban cayendo las fichas de lo que había ocurrido. La primera noticia no tenía de ninguna manera la dimensión de lo que terminó siendo. Entonces tengo el recuerdo de haber escuchado en el auto las noticias, que había un incendio en un boliche en Once, no mucho más. Llegar, irme a dormir, que a la mañana esa noticia había tomado completamente otra dimensión y con los días cada vez más.

—Esteban Lamothe: Yo estaba en Ameghino, en el pueblo del que soy, con mi mamá y la noche anterior me había dormido temprano. A la mañana fue que me enteré que mi mamá nos despertó a todos, somos cinco, para contarnos. Y bueno, ahí sí fue horrible. Tengo el recuerdo muy claro todavía de esa mañana en la cocina, la tele en la cocina y las imágenes que justamente era algo inimaginable. Hay mucho filmado. Muchas imágenes filmadas que, no sé, incluso muchas muy crudas que circulaban a la mañana. No sé hoy en día cómo se manejaría una situación así con relación a lo que se muestra en la tele y a lo que no. Pero era un día, fue un Año Nuevo espantoso.