Lizy Tagliani tuvo que pedirle disculpas a Cami Homs

El fin de semana en el programa de Susana Giménez se armó una nueva polémica.

Invitadas al segmento de Mi hombre puede, Lizy Tagliani, Cami Homs y Mica Viciconte fueron con sus respectivas parejas a competir en diferentes pruebas por un viaje a México.

Homs ganó, y en el momento del triunfo, Tagliani, olvidó que tenía el micrófono encendido y fue lapidaria con la participante de Bake Off y ex de Rodrigo de Paul. En las redes destrozaron a Lizy y tuvo que pedir disculpas.

En diálogo con Juan Pablo Godino, Tagliani dijo: “Fue horrible lo que hice, totalmente desubicado y maleducado. Yo estaba ahí como haciéndome la indignada porque perdimos y no sé por qué me desubiqué tanto. Lo peor es que me fui del programa y nunca tomé consciencia de lo que dije. Obviamente, le mandé después un pedido de disculpas. No puedo creer lo que hice”.