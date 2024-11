Cazzu versus Christian Nodal round mil

La separación entre Cazzu y Christian Nodal fue escandalosa, principalmente porque a los pocos días el cantante mexicano reveló su relación con Ángela Aguilar.

En ese momento la cantante argentina emitió un comunicado, pero no mucho más. Nodal y Aguilar luego contrajeron matrimonio, pero Cazzu no dijo nada sobre ese hecho. Ahora la joven manifestó que sigue en contacto con Nodal y aclaró en Luzu TV que “se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especie plan. Lo cual me siento en la necesidad de refutar”.

Por su parte Nodal también habló: “Se terminó lo nuestro, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante, ni siquiera una conversación”.