Dani “La Chepi”: “La vida cotidiana me inspira”

Con Vivila como querés, Dani “La Chepi” vuelve a nuestra ciudad para presentarse en el Teatro Bar, este sábado. Con ella hablamos sobre el show, Cromañón, la serie en la que participa y mucho más.

—¿Cómo hacés para organizarte los días? Trabajo, el streaming, teatro, ahora en breve estrenás serie...

—Es un bardo como cualquier madre que tiene que organizar los 14 trabajos que hoy tenemos que tener para poder sobrevivir. No es muy diferente al de cualquier madre que se dedica a otra cosa. Pero, heladera, papel y heladera. Y tratar de descansar, cosa que no hago mucho, pero descansar para tener el cerebro más o menos limpio, porque como uno labura con la creatividad, tenés que estar con las redes sociales, tratar de mostrar tus cosas, de hacer clases de alguna fonoaudióloga o esto y lo otro, y además ser madre, que es lo que más tiempo lleva. Pero papelito en la heladera, a mí el celular y la alarma no me va, soy muy vieja para eso.

—Hablabas de la creatividad, por ahí es el streaming que te requiere determinado nivel de velocidad y rapidez, pero imagino que también el teatro, el feedback ahí con la gente debe ser como intenso.

—Sí, el streaming es intenso porque son dos horas sin corte, como no es radio, viste, que pones temas, se escuchan y demás. Son dos horas intensas y me levanto muy temprano, me anoto las ideas para no mezclarme el streaming con las ideas de no repetir, digamos, en Instagram y demás, así que es igual, nada que ver lo que pasa en el escenario con el público que lo que pasa en un streaming o en una red social. En el teatro, la magia del teatro es que tenés la respuesta de la gente ahí, tenés la risa de la gente en vivo, tenés el aplauso. Acá es otra historia.

—¿Y qué cosas te inspiran?

—La vida cotidiana para mí, el día a día. Nos pasan un montón de cosas, todo el tiempo. Si se deja de mirar un poco el ombligo y estar en uno, te das vuelta, salís a la vereda a baldear y en dos minutos pasaron 20.000 cosas. Hay que saber mirar. Y en el teatro, bueno, es reunirme con Noraly Gago, que es mi directora del 2018, que me animé a subirme al escenario, que al principio no me quería dirigir porque yo era una influencer y cuando el productor le dijo No, pero mirá, ella es otra cosa, y empezó a ver qué era, que canto, bailo, actúo, que esto, que lo otro, y dijo Ah, bueno, perdón por el prejuicio. Nora es de la vieja escuela, y es del personaje se tiene que respetar.

—Y ahora dentro de poco vas a estrenar tu participación en la serie sobre Cromañón, tuviste también la oportunidad de conducir el Gran Juego de la Oca, ¿son cosas que vos en algún momento te imaginaste que iban a llegar?

—No, siempre las deseaba, prendía la tele, yo soy muy de serie, película, en mi tiempo libre como para que la cabeza se me vaya a otro lado. Se estrena Cromañón que es un antes y un después de nuestro país, yo me acuerdo dónde estaba, qué estaba haciendo ese día, creo que todos los de nuestra época lo recuerdan, y que me llamen para hacer un drama así, viéndome en Instagram, que yo hago humor, las directoras dijeron Sí, es ella, y dije Wow, mi participación en El encargado, y el año que viene se estrena otra cosa en Amazon que no me dejan decir, también con figuras que yo dije Bueno, esto no va a pasar, y cae en propuestas, o estar conduciendo ahora un streaming en DGO, que es DirecTV streaming, y dije ¿Qué? Viste que son muy pocas mujeres las que conducen en streaming y todavía no caigo.