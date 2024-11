Gimena Accardi, Matías Mayer y Santiago Talledo cuentan detalles de Porno y helado 2

En Porno y helado 2, que puede verse en Prime Video, Gimena Accardi, Matías Mayer y Santiago Talledo le harán la vida imposible a los protagonistas, Martín Piroyansky, Nachito Saralegui y Sofi Morandi. Hablamos con Accardi, Mayer y Talledo para conocer detalles de su participación.

—Santi, ¿cómo fue volver al universo de Porno y helado? Y para Gime y Matías, ¿cómo fue sumarse?

—Santiago Talledo: Fue volver a un Porno y helado renovado. El humor es el mismo, pero para mí hay una apuesta un poquito mayor en lo que es el absurdo, y esta cosa de jugar un poco más, como ir a por todo. Siento que ya tuvieron la aprobación de la primera temporada, que fue muy, muy buena. A la gente le gustó mucho ese tipo de humor y ese género, que la verdad que no estaba en el mercado tampoco. Entonces, la segunda para mí tiene como muchos más tintes y muchas más cosas que son estupendas dentro de lo absurdo de lo que es Porno y helado.

—Gimena Accardi: Para mí sumarme fue espectacular. Fui muy fan de la primera temporada, así que cuando surgió la posibilidad de audicionar para tener una participación en esta, me tiré de cabeza, audicioné, mucha audición, para mí muchísima audición. Así que cuando quedé fue puro festejo. Recontra tenía ganas de estar en una nueva temporada y creo que en esta temporada al ya estar aprobado ese humor delirante. En esta le dieron, apretaron y ajustaron a fondo. Y está buenísimo.

—Matías Mayer: Yo parecido a Gime. La verdad que a mí me encantó la primera temporada y cuando surgió esta posibilidad fue de una, creo que antes incluso de leer el guion. Y después sí, una vez que ya me habían confirmado, fue más una cuestión de vértigo de decir: bueno, todo muy lindo, ahora me tengo que sumar y tengo que tratar de no desentonar en una serie que ya viene andando, que ya tiene su identidad, su tono, su todo. Que los personajes ya están. Entonces era como, bueno, a ver cómo me meto sin cambiar el rumbo o entorpecer un poco la dirección. Pero la verdad que estuvo buenísimo. Yo la disfruté muchísimo.

—¿Qué es lo que más disfrutaron de ser de alguna manera los villanos de esta historia?

—ST: O sea, queremos hacerle el mal a ellos. Eso es cierto. Yo no lo logro mucho. Yo creo que soy el villano más torpe de los tres, me parece. Ninguno lo termina logrando, no, pero él como que vuelve. Él es como que sí, villano insistente.

—GA: Es muy divertido. Creo que siempre son personajes más caricaturescos, por así decirlo. Esos roles siempre son muy ricos de hacer, para jugar y joder con eso. Pero bueno, fundamentalmente viene todo muy del libro, muy bien del libro. Entonces también es solo ponerse en la piel, el traje, digamos, y decir los textos que están muy bien escritos. Y ahondar por ahí, pero seguir las indicaciones.

—Pero no solo decir los textos, hay que bailar. Hay que hacer muchas cosas…

—GA: Estudié muchísimo baile (risas). Martín es un capo que nos lleva, nos entregamos. Siento, todos, su mirada, que tiene todo en la cabeza, hasta la edición y los planos y todos estos famosos dibujos en su libreto. Y seguimos su camino, digo, estamos entrando a su mundo, básicamente. Todo sale de esa cabeza y no hay mucho más por hacer más que seguir sus órdenes.

—MM: Me parece que en general esta serie es un trabajo muy en equipo. O sea, más allá de que le pongamos el cuerpo a los villanos, se termina de armar todo por el contraste con otros personajes, por cómo se arma la situación. Es como que es lo que decía un poco los chicos. Es más, entregarse a eso y ocupar el lugar que te toca dentro de todo el engranaje. Y después es como que ya está armado. El camino está marcado por Martín.

—¿Cómo era el rodaje? Si nosotros nos divertimos tanto de verlo, ¿cómo era para ustedes?

—ST: Muy espectacular. Como decíamos, también hay un universo dentro de lo que es la serie que ya desde lo visual es muy rico. Entonces, el vestuario te sorprende, la escenografía, el arte te sorprende, los extras, todo. O sea, cada personaje está muy bien pensado y todos son muy graciosos. Yo me reía con los extras, es una cosa espectacular. Y siento que hay un todo de la serie que es fantástico y se presta como a eso, a poder disfrutarlo dentro de la dedicación. Dentro de lo rico que es el abanico, ese que tiene Piro a la hora de decir, che, tenía esto en la cabeza. Realmente estás viendo la proyección de la mente de Piro, que es una locura hermosa y vivirlo es espectacular.