Cinthia Rajschmir, Marco Berger y Diego Lumerman, de estreno

El jueves llegaron a los cines Sara Facio: Haber estado ahí, de Cinthia Rajschmir; Los amantes astronautas, premiada producción de Marco Berger; y Procopiuk, de Diego Lumerman, tres producciones diferentes entre sí.

La primera analiza la figura de la imprescindible fotógrafa, que supo retratar a grandes personalidades de la cultura. Cuenta Rajschmir: “Lo que me impactó es que ella conoció a María Elena Walsh, la compañera de su vida durante tantos años, con tanto amor, en la escuela secundaria. Y es lo primero que me contó cuando empezamos a hacer las entrevistas de investigación. Cuando la maestra de castellano, en la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, mostró el libro que había ganado un premio de Walsh en la adolescencia, y que lo fue mostrando a todo el curso, pasándoselo entre los compañeros del curso. Y cuando lo vio se enamoró de la letra de la dedicatoria que le había hecho a la maestra, así que así empezamos la película”.

Por su parte, Lumerman indica que traer a Carlos Procopiuk, figura clave del cine neuquino, en este momento y en su película, es importante porque “es un pedazo de la historia de la cinematografía del país, que es ignota, desconocida por la mayor parte de la gente y la industria del cine. Por otro lado, expresa el espíritu, fuego sagrado, del cine, en toda la carrera de Procopiuk, que llevaba adelante los proyectos de forma independiente, pero siempre con toda la pasión. En estos tiempos de fugacidad y contenido, hacer un documental donde se vea la memoria del cine de una región, rescatar a un personaje que filmó durante toda su vida compartiendo con la comunidad es lo más importante”.

En el caso de la película de Berger, ficción que narra los encuentros y desencuentros de dos amantes, cuenta sobre la situación del país: “Es triste, porque la situación, de por sí es triste. Con muchos amigos sin trabajo, no pueden filmar, gente como asistentes o técnicos, no pueden filmar, gente que no está enriquecida por el cine, sino que son trabajadores y necesitan filmar porque están con la soga al cuello, y eso genera una situación general de malestar. Eso angustia. Después esta sensación que no está escrita en ningún lugar, por lo que no se puede hacer ninguna medida judicial que nos proteja, pero sí está es la sensación de que hay bajada de línea para los festivales, para los concursos, que no hay idea de generar proyectos LGTB. Hay que ver qué pasa con la dictadura o con Lali, y eso genera incertidumbre, bronca y miedo. Despertando fantasmas de una época en donde por lo menos muchos colectivos, pero sobre todo el LGTB, sufría mucho por la persecución. Así que no es el mejor momento para estrenar, pero la película está ahí y tiene que ir a las salas”.