Woody Allen: “Sería maravilloso poder pasar un par de meses en Argentina rodando”

Golpe de suerte en París, de Woody Allen, llega a los cines esta semana con un mix de todas sus mejores películas y nueva impronta. Para saber más de esta vuelta a la dirección, diario Hoy dialogó en exclusiva con Allen, uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos.

—¿Alguna vez pensaste en venir o filmar algo aquí en Argentina?

—Ha surgido en alguna conversación. Tendría que tener una idea de que fuera buena para Argentina. No me gustaría simplemente tomar una idea. Cuando hago una película en un país extranjero que no es Estados Unidos y simplemente ponerla allí porque estoy trabajando allí. Si tuviera una idea, no conozco Argentina tan bien. He pasado mis años de juventud muy a menudo en Europa y por eso conozco un poco París, conozco un poco Londres y Roma, pero no conozco bien Argentina y, por eso, si la conociera un poco más me sería más fácil pensar en una idea que fuera autóctona de Argentina y si lo hiciera, nada me gustaría más. Tengo amigos que conocen Argentina, que vienen de Argentina y la conocen bien. Estoy seguro de que sería maravilloso poder pasar un par de meses en Argentina rodando. Eso me encantaría y desde luego le encantaría a mi mujer.

—Bueno, te esperamos aquí cuando quieras venir. Hablando de Europa, Londres, Roma, me gustaría saber cómo fue empezar a rodar en estos países. Sabemos que la mayoría de tus películas se rodaron en Nueva York, pero ¿cómo fue trasladarte a estos países para rodar tus últimas películas?

—Mi última película la rodé, como sabes seguro, en París, y conozco París bastante bien porque he rodado en París en varias ocasiones y he pasado tiempo allá, así que conozco París. Por lo que, cuando estaba en casa pensando en el guion y construyendo la historia, estaba familiarizado con ella y sabía qué hacer y dónde poner a la gente, cómo contar la historia, y hay algunos países, así que conozco lo suficientemente bien como para rodar. A Argentina, no. En Estados Unidos solo conocemos Argentina por las películas poco realistas de los años 40, cuando se hacían musicales sobre volar a Argentina y lo maravilloso que era, y estoy seguro de que exageraban en los musicales sobre cómo era, pero si conozco un lugar me resulta mucho más fácil hacerme una idea.

—Esta es tu película número 50 y me gustaría saber, ¿qué te sigue inspirando para hacer películas?

—Bueno, tengo ideas y, ya sabes, cada vez que termino con la película en Francia, vuelvo a Nueva York, estoy en casa y llevo una vida tranquila. Me levanto por la mañana y hago ejercicio, luego escribo y tengo ideas. Cuando termino de escribirlas, si salen tan bien como esperaba, las convierto en película. Las películas que he hecho a lo largo de los años no han sido caras. No he tenido que reunir cien millones de dólares ni nada parecido. Recaudo una pequeña cantidad de dinero y hago la película.