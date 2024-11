Manuel Abud: “Somos motivo de orgullo del Grammy americano”

El jueves la fiesta de la música latina llega en vivo a TNT y Max con la 25ª entrega anual del Latin Grammy, celebrando a los artistas más talentosos e innovadores del año. Para saber más de la edición hablamos con Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, quien se mostró feliz por esta nueva celebración a la música latina.

—Desde hace un tiempo se esperan muchísimo más los Latin Grammy que los Grammy tradicionales en la región. ¿Cómo se vive eso desde la Academia? Entiendo que debe ser un orgullo esto, ¿no? De ir acompañando todo este crecimiento...

—Que el Latin Grammy ya sea importante por sí solo en una categoría más de los Grammy es un hecho, y debo de reconocerle a la Academia Americana, que además es nuestra Academia hermana o madre, como le quieras decir, porque al final de cuentas es la marca de ellos, yo les debo de reconocer que esto, obviamente, no es un fenómeno que ellos vieron hoy. Eso lo pensaron hace 25 años o 28 años, que dijeron, esta música es tan rica, tan completa y tan vasta, sobre todo vasta, que no podemos limitarla a un par de categorías en el Grammy. Y de ahí surge, hace casi 28 años, la idea de la creación de la Academia Latina de la Grabación, que trata, precisamente, de hacer lo que tú dices. Si combinamos esto con lo que viene pasando con la música latina, pues tienes, obviamente, un fenómeno global que nunca es bueno a la comparación. Porque, obviamente, el Grammy americano, además de ser, insisto, nuestra madre, hermana, mentora, amiga, socia, compañera, tenemos una extraordinaria relación con ellos. No es una competencia, pero sí es claro que la relevancia del Latin Grammy ha sobrepasado las expectativas aún de los más optimistas. Pero fíjate, algo que es muy importante y que sí quiero recalcarles, nunca es acerca de nosotros. Lo digo mucho en inglés, it's never about us. Es acerca de nuestros artistas, es apoyar a nuestros artistas. Nuestro crecimiento se debe a ellos y es por ellos y para ellos. Nunca debemos estar viendo hacia adentro, más que para exigirnos más y para acompañar a los artistas ahí. Entonces, te digo, no es una competencia, por supuesto, es motivo de orgullo. Somos, y los incluyo a ustedes y a nuestros artistas, somos motivo de orgullo del Grammy americano. Siempre nos ponen de ejemplo porque, primero, hay un ambiente mucho más cordial, mucho más amistoso. Yo siempre trato de decirles a nuestros artistas que esto no es una competencia, que es una celebración. Claro, el espíritu competitivo siempre sale y todo el mundo se quiere llevar el Grammy a su casa. Pero, a final de cuentas, trato de empujarlos mucho hacia el aspecto más celebratorio que competitivo.