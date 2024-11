Virgen Rosa, de Dennis Smith, con Juana Viale, Carolina Kopelioff y Agustín Sullivan, llega a los cines

Hoy llega Virgen Rosa a los cines, de Dennis Smith, en donde Juana Viale, Carolina Kopelioff y Agustín Sullivan encarnar a tres hermanos que, lejos de su hogar, inician una peregrinación a Luján, al pasado y hacia sus secretos más oscuros. Hablamos con todos ellos para saber más de la particular experiencia.

—¿Cómo fue trasladar todo tu expertise, pero al cine?

—Dennis Smith: Lo primero que me dije a mí mismo fue: yo vengo del teatro y soy una persona de teatro, entonces todo va a estar atravesado por esa mirada. Obviamente, al ser tan teatral la película, hubo que ir mucho a la locación y pensar dónde sucedían todas las escenas y de qué forma, y también someter a estos pobres niños a que hagan escenas de ocho páginas de corrido, que fue todo un parto. Creo que, yo dije, me voy a mandar. Justo hablábamos un ratito, el tema de que está bueno arriesgarse, que haya propuestas que te traigan otro color, otra cosa. A mí me encanta el costumbrismo, obviamente, pero está bueno como moverse un poco de ese lugar y ver de qué manera las historias se pueden contar indistinto de lo formal.

—Cuéntenme cada uno cómo fue trabajar con Dennis y el resto de los compañeros…

—Agustín Sullivan: Con Juana habíamos hecho Trópico y cuando a mí me dijeron, con Juana, dije, sí, la voy a pasar bien. Y después con Caro, que también éramos compañeros en lo de Nora Moseinco, y también me encantó el grupo. Cuando leí la historia, bueno, me junté con Dennis en un café en Madrid a hablar de la historia y me gustó todo lo que le pasa a los personajes y cómo, de un hecho traumático que vivieron de más jóvenes y qué es lo que, cómo cada uno afrontó ese problema como puede.

—Juana Viale: Yo no había trabajado con Carito nunca. Y con los chicos sí. Y yo estoy en una etapa de mi vida ya hace un tiempo, porque lo filmamos hace ya casi… dos años y medio. Pero ya pasó un tiempo esta parte. Como que parte de los proyectos que elijo, también tiene un peso muy importante en la balanza de tomar decisiones con las personas que trabajo. No es puramente el proyecto de lo que venga.

—Carolina Kopelioff: A Dennis no lo conocía, a Juan tampoco, a Agus sí, y cuando me llegó el guion, conocíamos gente, la verdad, del equipo técnico con el que sí había trabajado, el director de fotografía, el director de arte. Cuando me llegó el guion, sí, me gustó mucho, me atrapó, me pareció algo muy diferente. El personaje, Rosa, me pareció como una delicia para hacer. Esos personajes que están bien escritos, que sí, acá puedo jugar un montón y está escrito de una manera, con muchos detalles, como que había algo, había decisiones en el guion, reimportantes, así fue también para mí la dirección. Como que había cosas también, no del género, pero algo por ahí que nosotros de adentro, o a mí me pasó, no estaba viendo y que él te decía, no, hacé esto, yo te juro que vas a estar viendo no sé qué. Y después lo ves y decís, claro, sí.