Pampita y Susana, entrevista y polémicas

Susana Giménez tuvo de invitada el domingo a Pampita, una entrevista que muchos quisieron, pero que solo la diva pudo lograr.

En el programa, Pampita reveló en exclusiva algunos detalles de su separación y nuevo romance, algo que no está acostumbrada y, según revelaron, habría cobrado $30.000 dólares para hacerlo. La entrevista, que no rindió lo que se esperaba (9 puntos de rating), fue tensa, con comentarios desafortunados sobre su delgadez para con Pampita por parte de Giménez, y decirle “estúpido” a Roberto García Moritán, algo que la modelo y conductora no permitió desde el arranque del diálogo.

Hacia el final, Susana le sugirió lo difícil que había sido entrevistarla, dejando en claro la incomodidad y el “remo” que tuvo que hacer para que respondiera, mínimamente, algo. Por suerte Susana improvisó las preguntas y se la vio mucho más espontánea y ubicada en el programa.