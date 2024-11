Florencia Torrente: “La salud mental es un laburo constante”

Chocolate para tres, de Tomás Sánchez, marca el regreso al cine de Florencia Torrente, donde encarna a Julia, una joven que intenta salir de una situación muy particular en la que la alimentación le imposibilita ver su gran presente. Dialogamos con Torrente para conocer más detalles de su participación en la película.

—¿Cómo te sentís con este personaje que va llevando adelante toda la historia?

—Bien, primero estoy feliz de poder presentar una peli en un momento donde hay muy poco movimiento de la cultura del cine y de la televisión. Es como importante, lindo, interesante, te reconfortas, como que hay algo que sucede que decís, ok, por lo menos contamos una historia. Que la hicimos hace un tiempo ya, pero contamos una historia. Y en cuanto al personaje, la verdad es una peli que desde el primer momento en que la leí sentí interés por su historia, por su trastorno alimenticio, por su proceso personal, por esa familia con todos esos secretos y no diálogos que logra evolucionar y trascender. Me pareció una historia muy linda de contar, más allá de que está repleta de actores maravillosos.

—¿Cuál es el soporte que más te gusta?

—Cada uno tiene su magia, diferente, el teatro es el teatro, es un ritual y es una experiencia, y es emplearte al 100% por mucho tiempo, dejando de lado tu vida. Porque la verdad es que cuando haces teatro no hay más nada que el teatro. No hay cumpleaños, no hay casamientos, no hay encuentros, y en televisión hay un momento de corte. Es algo que va mucho más rápido, donde los textos hay que hacer y hay que hacer.

—Y acá en esta película además sumamos baile, sumamos canto…

—Todo mi ser conjugado en un espacio. Y cuando llegas a una propuesta así, me encanta.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—En la espera. Sigo con mis emprendimientos, sigo con un proyecto de la serie que estoy escribiendo, que ya casi está. Necesito que me acompañen.

—Estuviste con muchos proyectos y ahora estás en la espera, ¿qué cosas hacés cuando baja tanto?

—Es durísimo. Hay que trabajar mucho la mente, la salud mental es un laburo constante y eterno en todos los aspectos, en todas las personas; pero en este trabajo es reafirmar tu amor por a profesión. A mí no me gusta esperar, quiero seguir haciendo y como que hay momentos de mucha espera. En todos esos meses pudo haber llegado una oferta para hacer streaming, pero hay que sentarse a hablar. Y con respecto a Chocolate para tres, todos necesitamos ver estas cosas, porque en la película lo que importa es hablar, quitar oscuridad, quitar tabúes, ponerle luz, porque hay cosas que necesitan tener luz.