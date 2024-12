Lucas Bucci y Tomás Sposato estrenan Argentina ‘78

Ya se encuentra disponible exclusivamente en Disney+ Argentina ‘78, una nueva serie documental centrada en el controvertido Mundial de fútbol de 1978 que tuvo lugar en Argentina en plena dictadura militar, mientras decenas de personas desaparecían y eran llevadas a centros de detención a diario.

Basada en el libro de Matías Bauso, 78: Historia oral del Mundial, cuenta con Lucas Bucci y Tomás Sposato (Carmel: ¿quién mató a María Marta?; Los hermanos Menéndez) como directores y guionistas, con quienes hablamos en exclusiva.

—¡Qué año están cerrando! Presentaron Los hermanos Menéndez y ahora Argentina ‘78

—Tomás Sposato: Es muy loco porque estos proyectos a veces duran muchísimos años en desarrollo. Entonces, el otro proyecto también lo terminamos hace un montón. Argentina ‘78 es un proyecto que viene de casi dos años y medio, tres. Entonces, son cosas que a veces terminamos hace un tiempo y el momento del estreno es muy posterior. Parece que es todo junto y como si lo hubiésemos hecho todos los últimos dos meses, pero en realidad es fruto de años y años de trabajo en el medio que pasan cosas. Pero la verdad que, bueno, estamos supercontentos de que finalmente se estrene. Estábamos muy ansiosos de que la gente lo vea y todos y ver qué repercusión tiene.

—Lucas Bucci: Es increíble que venís laburando, nosotros terminamos Carmel hace cuatro o cinco años, y todo este tiempo estuvimos haciendo estas dos cosas y alguna que otra cosa más. Y decís, bueno, estaría bueno que esté distribuido, parece que no hiciste nada durante cuatro años y no, se junta todo. También para nosotros es importante trabajar todo ese tiempo porque lo que sale de eso es mejor, sin duda es mejor.

—¿Siguen trabajando un poco en sus proyectos o están en stand-by?

—LB: Sí, ahora estamos en otro proyecto documental que, no puedo contar nada, ya lleva un tiempo y esperemos que no demore muchísimo. Pero sí, un poco en la línea de lo que venimos trabajando y también estamos escribiendo algo de ficción, que es algo que nosotros hacíamos antes de hacer el documental y que ahora un poco retomamos porque también nos tira un montón. Nosotros tenemos como una formación de guionistas. Empezamos siendo guionistas de ficción, en el medio hicimos una película, Los payasos, muy independiente, por supuesto, y eso fue como un viraje al documental. Y ahora estamos volviendo, tenemos como una vida doble de ficción y documental.

—¿Y extrañaban un poco eso? Porque debe ser exigente este trabajo de entrar un poco en la historia.

—TS: Sí, totalmente. La ficción y el documental tienen ambas cosas sus ventajas y desventajas. Ahora que volvimos, por ejemplo, a escribir algo de ficción, que hace mucho que venía que no escribamos algo formalmente que se fuese a estrenar, de pronto hay un montón de cosas que permite la imaginación. No tenés que atarte a lo que sucede realmente, es bárbaro y muy liberador. Y al mismo tiempo tiene un montón de cosas como, por ejemplo, que esa libertad hace que vos tengas que pensar muy bien, cómo termina una película, y que por ahí estás meses sabiendo cómo termina una película. Cuando hacés un documental quizás sabes cómo termina porque la realidad te da ese final, entonces eso es, de alguna manera, ventajas y desventajas de cada uno de los lenguajes. Pero bueno, nos gusta un poco esta doble vida de transitar las dos cosas, creo que se retroalimentan, sinceramente lo creo. Utilizamos muchos conceptos de la ficción para el documental y pienso que un poco viceversa también, porque bueno, en la realidad también suceden cosas increíbles ¿no?

—Hay humor que también está presente en Argentina ‘78 y me gusta mucho el contraste entre los testimonios. ¿Cómo fue ir encontrando todo ese material?

—LB: Es una de las cosas más hermosas del documental y es increíble cómo el registro gráfico y audiovisual te empiezan a marcar momentos. Trabajamos con gente muy capaz. Nosotros buscamos y trabajamos con Martín Scheines, que también nos ayudó con el guion, con Sol Benavidez. Y lo que hicimos fue agarrarlo de entrada, porque es un desafío, en Argentina digamos. Hay muy buen registro gráfico, pero no hay buen registro audiovisual y el registro audiovisual que tenemos de Argentina ‘78 es bastante impresionante. Un poco ayudados por el evento, porque básicamente vinieron de todas partes del mundo, entonces hay material internacional. Nosotros conseguimos cosas de Polonia, de Holanda, algunas cosas de Francia, como registros audiovisuales que no existían en el momento de acá.

—TS: Agrego solo a eso que finalmente dimos con este archivo de la Cinemateca Polaca, que no solo es un archivo que grabaron los polacos cuando vinieron acá, sino que lo remasterizaron hace no tanto un archivo que no creo que sea algo que se vea en Polonia todos los días; pero que por alguna razón lo habían remasterizado que son muchas de las imágenes que se ven de la calle Corrientes, del Obelisco, de las inmediaciones de la cancha. La verdad es que nos valimos de eso y de muchas otras cosas.