Gabriel Leone: “No pienso en ningún otro personaje tan complejo como Ayrton”

Este viernes llega a Netflix Senna, protagonizada por Gabriel Leone, serie inspirada en la vida de Ayrton Senna, y que es esperada con mucha expectativa. Rodada en gran parte en Argentina, hablamos en exclusiva con Leone para saber detalles de los desafíos de encarnar a tan icónico personaje.

—¿Sentiste alguna presión a la hora que te dijeron bueno, vas a hacer a Ayrton Senna en una serie que va a recorrer su vida?

—Sí. Para mí fue una gran responsabilidad, porque Ayrton es nuestro mayor ídolo que tenemos en nuestro deporte, junto con Pelé. Pero pienso que por la manera que Ayrton se fue tan joven, en lo más alto punto de su carrera, tiene algo especial para nosotros brasileños. Yo no tenía ni un año cuando Senna se fue, entonces no recuerdo mucho; pero yo crecí en una familia, como pienso que todas las familias brasileñas, en una familia de grandes fans de Ayrton. Entonces recuerdo oír a mi papá y mi mamá hablando sobre los grandes éxitos de Ayrton, también me recuerdo de ver los vídeos, las carreras de Ayrton, y todo me emocionaba mucho, entonces para mí, en cuanto brasileño, fue una gran responsabilidad y un gran honor. Y claro, como actor brasileño, no pienso en ningún otro personaje masculino tan complejo, tan bueno, tan emocionante como Ayrton. Así que fue también un gran desafío. Lo que me gusta más de mi profesión son los grandes desafíos. Fue un proceso de rodaje muy intenso, fueron siete, ocho meses en Argentina, en Uruguay, lejos de mi familia, de mi ciudad, de mi país, y ahora estoy muy orgulloso de nuestro trabajo, y muy ansioso para que todo el mundo tenga contacto y pueda asistir, pueda mirar nuestra serie. Tener contacto una vez más con la gran historia de, no solo un gran piloto, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, pero un gran ser humano, un gran hombre, que fue Ayrton. Pienso que lo que más quiero es que las personas sientan la misma emoción que yo sentí cuando vean Senna, en cuanto estábamos rodando la serie.

—Más allá de lo que estaba en los libros que te acercaron, ¿qué investigación hiciste vos? ¿Cuántas veces viste videos? ¿Buscaste material por fuera? ¿Cómo fue un poquito ese proceso?

—Recuerdo que hubo un punto que me quedé un poco ansioso, porque de Senna tenía muchas cosas, tenía muchos videos, fotos, todo a su respecto, de toda su carrera como piloto. Así que yo intenté hacer lo mejor, todo lo que pude, de leer todo lo que pude a lo largo del tiempo que tuve. Y claro, yo sabía desde el inicio la importancia de estar próximo de él físicamente, entonces no fue un proceso fácil.