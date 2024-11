Chiki Toonz cuenta todo sobre su visita a Argentina

La sensación musical para niños y niñas que arrasa en YouTube, Chiki Toonz, realizará su esperado debut en Argentina en el teatro Regina (CABA) con tres únicas funciones hoy y mañana. Para saber más de este fenómeno, hablamos con sus integrantes a horas de presentarse por primera vez en el escenario.

—¿Cómo se sienten de estar acá en Buenos Aires y presentarse con el grupo?

—Oliver: Estamos muy emocionados de estar acá en Argentina y conocer a todos los chiquis que hay en Buenos Aires. Es una ciudad hermosa, nos encanta y estamos muy emocionados de hacer nuestro primer show internacional en Buenos Aires, que tenemos un montón de chiquis fanáticos y estamos muy felices de hacer un supershow para todos ellos. Y bueno, estamos pasándola increíble, hay un montón de lugares hermosos, por ejemplo, el Teatro Colón, Caminito, todo es superlindo y estamos muy emocionados de estar acá en Argentina con Chiki Toonz.

—Ale: Yo también estoy bastante emocionada de ver el show fuera de Perú y siento que es un gran avance como grupo y encima en ese país tan bonito, con las zonas verdes, todas esas cosas, es un sueño. Nos encantaría poder llegar a más países, por ejemplo México, Brasil, donde también tenemos bastante público. Pero estamos un poquito nerviosos también, estamos bien felices y orgullosos.

—Cata: Al igual que los chicos siento que este viaje es como muy hermoso y hemos esperado este momento. Creo que hace dos años. Venimos con la idea de la gira desde hace un año y se ha ido postergando bastante tiempo. Yo, sinceramente, como que pensé que íbamos a pasar a otra generación, pensé que no hacíamos lo de la gira, pero acá estamos, en Argentina.

—Llegaste…

—Cata: Sí, llegué. Y hasta ahorita es superlindo todo, es perfecto, increíble.

—Mariano: Primero que nada, Buenos Aires me ha gustado mucho. Es una ciudad que lo que más me gusta, más que nada es ver algunos edificios, calles antiguas que se quedan así, como que se conservan un poco así, me gusta mucho. Y bueno, el tema del viaje, que sea nuestro primer show internacional aquí, estamos muy felices, sentimos que hemos recibido bastante cariño de parte de Argentina, y lo bueno es que siento que hemos realmente trabajado bastante para lograr esto y no es una sensación de que, ¿qué hacemos aquí?, ¿cómo llegamos a esto? O como que el miedo que nos quede grande de repente. Siento que nos hemos preparado y merecemos este viaje y vamos a hacerlo muy bien.

—Ivana: Me siento muy feliz de estar acá, es mi primera vez aquí, visitando Argentina, que es un lugar hermoso y me siento con este show que puedo llevarme un poquito de aquí. Un poco nerviosa porque este proyecto empezó como un canal de YouTube, como un proyecto educativo y ver esto, mirar hacia atrás y ver todo lo que logramos, es como, wow, hasta aquí hemos llegado.

—¿Siempre supieron que se querían dedicar a la canción?

—Ivana: Yo empecé con el arte por mi hermano, que él empezó con esto y le fui agarrando el cariño a todo esto, y ver que lo estamos logrando y más con amigos, es increíble.

—Mariano: Yo quiero actuar en cine, es lo que yo quiero hacer, pero realmente me encanta Chiqui Toonz, tenemos ya unos tres años, y ha sido muy bonito ver cómo hemos crecido. He estado en un programa de competencia de canto, he aparecido en novelas, películas, todo lo que relacionaba el teatro y el cine. Y realmente a mí también me gusta cantar, me gusta bailar, pero sobre todo actuar.

—Cata: Yo hacía gimnasia, y mi hermana más del canto y el baile, pero en determinado momento tuve que decidir y me volqué al arte, estudié ballet y me encanta estar en el grupo.

—Ale: Yo, de hecho, de pequeña, no sé. Mi mamá siempre me dice que yo nací para esto porque como que siempre tenía bastante ritmo desde pequeña. Y cuando descubrí ese talento mío, decidí empezar a tomar clases de canto. Creo que ahí empezó mi amor hacia el teatro musical porque siento que son dos cosas que yo amo hacer, y bailar con Chiqui Toonz, encima que puedo transmitir mensajes educativos a los niños, me pone bien feliz.

—Olivier: A mí también, desde pequeño, siempre me ha encantado cantar, bailar y actuar, como mis amigos también, siempre me apasionó el lado artístico, y cuando se me dio la oportunidad de Chiqui Toonz me encantó la idea, porque combina las tres cosas que más me gustan, que es cantar, bailar y actuar. Además me encantó que emitíamos mensajes educativos y bonitos a los niños. Y sí, me encantaría seguir el lado artístico, especialmente en el baile, porque últimamente me está ganando bailar, baile contemporáneo y todo, y me gustaría irme por ese lado, porque me encanta el baile y siempre me ha encantado el mundo artístico del canto, baile, actuar.

—¿Cuál es su canción preferida del espectáculo o de lo que vienen haciendo?

—Olivier: Todo es divertido.

—Ale: El baile de los animales.

—Cata: Feliz cumpleaños, que hicimos con Topa.

—Mariano: Salir a jugar, del disco de Halloween.

—Ivana: La vida es mejor cantando.