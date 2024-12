Matías Bauso: “Lo que no hay que hacer hoy es aportar al caos y a la falta de argumentación”

Desde su estreno en Disney+, Argentina ’78, de Tomás Sposato y Lucas Bucci, ha levantado algunas polémicas, pero es con la recomendación en redes de la ex-Presidenta, Cristina Kirchner, y el cruce de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que la serie se puso en boca de todos. Sobre el proyecto hablamos con Matías Bauso, autor del libro que inspiró el proyecto.

—¿Qué fue lo primero que se te cruzó un poco por la cabeza?

—Entusiasmo, claramente, porque uno sabe que va a tener más repercusión que el libro, el formato audiovisual, un documental en una plataforma, así va a tener más repercusión. Primero entusiasmo, después un poco de temor porque iba a tener que enfrentarme a las cámaras y eso, porque iba a tener que dar mi testimonio. Y después mucha intriga para ver cómo iba a quedar, porque yo no participé en el proceso, yo aporté mis materiales, alguna cosa de consultoría histórica, pero no mucho más, y el testimonio. Entonces me interesaba mucho la mirada que tuvieran Tomás y Lucas sobre el tema, y nada, digamos, fueron sucesivamente esas tres emociones o sentimientos que se fueron sumando.

—¿Crees que es un buen momento para que se estrene el documental?

—Sí, estoy pensando en la respuesta. Siempre es un buen momento, yo no sé cómo lo recibirá el público, pero me parece que lo que no hay que hacer hoy es aportar al caos, a la falta de argumentación y a la confrontación, en ese sentido va a contramano de los programas de fútbol, de las discusiones políticas, de las charlas virulentas que se dan en las redes sociales, porque es otro tiempo, escuchan, y eso que son capítulos breves, porque son 45 minutos. En ese sentido va a contramano, pero me parece que es como un aporte importante poder sentarse a pensar un tema, ¿no? .

—¿Qué cosas viste en el documental que pensaste, pero por qué yo no conseguí esto?

—Los testimonios de los jugadores peruanos, que a mí me costaron mucho y no tuve testimonios tan contundentes como esos, sí saqué archivos de entrevistas que dieron a lo largo de estos 40 años, eso claramente sí, hablé con algunos, pero no con esta contundencia. Hay un evento, una situación en la fiesta de cierre del Mundial con un periodista holandés y Videla, yo la relato, pero hay ahí una prueba, una imagen incontrastable que está en el documental, que me parece que es como un hallazgo espectacular. Y el otro hallazgo, mucho más allá del libro y del documental, es Pasarella, que hace más de, no sé cuántos años, una década que no da una entrevista, y ese como también es un mérito puro del documental, más allá de también tener la última entrevista de Menotti, la de Firmenich y Kempes.