Juan Baldana y Shirley Briceño estrenan Reflejado

Reflejado, de Juan Baldana, protagonizada por Nazareno Casero, Lis Ziembrowsky y Juan Palomino, entre otros, tiene también a Shirley Briceño como parte del elenco. Sobre la película, que cuenta la vida de un joven que deja su vida atrás para “vivir” en las alturas, hablamos con Baldana y Briceño en exclusiva.

—¿Sensaciones por el estreno?

—Shirley Briceño: Mucha emoción, ya había participado antes en otros proyectos, pero no en cine, es algo distinto, es una experiencia nueva, que tiene otros tiempos también, que para el actor eso se agradece mucho. Reflejado tiene la tensión que da el hecho de estar suspendido en el aire. A mí me gustaría que la gente también se lleve esto de que todos tenemos una historia detrás. Todos tenemos un mundo que puede ser o no complejo, pero que de alguna manera tiene una sensibilidad particular. Y muchas veces nos olvidamos de eso por estar a mil, porque cada uno está en lo suyo, ¿no? Si bien Sabrina (su personaje) limpiando sus oficinas, el jefe haciendo también sus cosas por detrás, cada uno tiene como un mundo muy particular que hay que siempre estar atento a lo que sucede.

—Juan Baldana: Mirá, hay películas que salen más rápido y otras no, como Reflejado, que compré los derechos de la novela de José Supera en 2015, pasó por millones de versiones de guión, no tuvo interés con un primer jurado del Incaa, fue una película muy difícil, muy digresiva. De a poquito la iba construyendo y también entendiendo que la locación era una situación muy difícil de resolver e importante por el tema del costo y el presupuesto. De hecho, esta película no tiene efectos audiovisuales, nos la jugamos a hacer, a colgar gente de verdad, a que tenga un realismo que no sea mágico, sino que sea urbano, cotidiano. Y te soy sincero, a dos meses de filmar la película todavía no tenía la locación, así que empecé a tener problemas de estrés que se resolvieron. Siempre creo en las energías positivas. En nuestro cine y en nuestro país, que sabemos cómo es, es importantísimo creer. Yo tengo a Herzog como mi Dios, cuando las cosas no suceden y van mal, me veo sus películas para entender que se puede. Y con respecto, me preguntaste, ¿no?, al estreno, estamos en un momento muy pero muy difícil, en donde ya no tenemos la cuota de pantalla, que era una ley que nos defendía, y por decreto se borró de un plumazo, y estamos en absoluta desigualdad con respecto a las películas de tanques. A los tanques que funcionan y que hoy por hoy, por más que vos hagas un público correcto, las salas te pueden decir No, igual yo prefiero seguir con otra cosa. Que están en su derecho, hoy por hoy las salas no son, quizás, amantes del cine como lo eran hasta los distribuidores de antes. Entonces estamos en una situación que tenemos y necesitamos trabajar a nivel militancia lo que es el cine. Y bueno, en eso está la película. Está con una prensa, que trabaja, con un community manager, haciendo publicidad en redes. La presencia que hay de la película.