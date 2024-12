Liliana “Tormenta” Maturano: “Yo creo mucho en el destino”

Liliana “Tormenta” Maturano comenzó a escribir canciones a sus 12 años y de muy joven logró conquistar al público con canciones como Adiós chico de mi barrio, Cebando mate y muchas más. Activa desde los años setenta, se sumó a La noche de la nostalgia, que el fin de semana se presentará Los pasteles verdes en vivo, junto a otra banda icónica de la época. Hablamos con ella para conocer detalles de su presente y el secreto de su permanencia.

—¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente y activa y seguir con shows y seguir cantando?

—Bueno, en realidad es algo que se fue dando así, yo creo mucho en el destino. Yo tenía 15 años cuando doy una prueba en RCA Víctor y me contrata el director artístico de la compañía que se llamaba Mario Pizzurno. De ahí en más comencé un camino en la música sin imaginar que iba a estar tantos años arriba de un escenario y grabando. Fue una cosa que se fue dando así.

—Y en algún momento, porque empezaste desde muy chica, ¿se te cruzó por la cabeza dedicarse a otra cosa?

—Bueno, en realidad desde muy chica siempre me gustó la música. Tuve mi guitarra a los 12 años, o sea que el hecho de poder dedicarme a lo que era mi vocación y me gustaba y encima tener la posibilidad de vivir de eso tantos años. No, realmente nunca pensé en otra cosa. Siempre estuve como muy enfocada en la música.

—Arrancaste con éxitos que aún perduran en la memoria de muchos y te fuiste aggiornando, cantando y cambiando. ¿Cómo fuiste eligiendo las canciones, el repertorio?

—Bueno, al comienzo, los primeros años, yo tenía un productor y le mostraba mis canciones y él un poco era el que elegía o me orientaba. Como en el caso de Cebando mate, de Adiós chico de mi barrio, Muchacho de blue jeans, todas mis primeras canciones. Y luego muchos años trabajé con otro productor y las canciones eran, no sé, en realidad no era solo una decisión mía, sino también escuchaba a los demás. También, actualmente, por ejemplo, con las redes sociales, cuando escribo una canción la subo a mi Facebook o a mi Instagram y le pido a la gente que me sigue, que opine y eso me sirve mucho también para elegir las canciones que voy a grabar.

—¿Hay algún género que te siga apasionando cantar, componer?

—Bueno, todo lo que sea música beat, pop o baladas, todo eso es lo que más me gusta. Y escuchar soy muy amplia, escuchar por otros artistas. Soy muy amplia en mis gustos, pero cantar yo, es lo melódico, una balada romántica, una balada pop o pueden ser temas rítmicos, temas country. Rítmicos, pero, digamos, de guitarras acústicas, livianos.

—¿Cómo sos para organizarte, seguir activa, hacer shows? ¿Cómo es un poco un día en la vida de Liliana? ¿Cómo hago para organizarme?

—Bueno, ha cambiado mucho la manera de trabajar hoy. Hoy hay que estar atento más a las plataformas. Ahora, por ejemplo, saqué un tema nuevo que se subió a todas las plataformas. Hay que tener una empresa que maneje toda la parte digital tuya. Yo comencé en el vinilo y desde el vinilo a Internet pasó, no sé, una vida entera. Son cambios muy grandes, muy profundos y algunos me he tenido que habituar de a poco. Porque Internet trajo una revolución dentro de la música.

—Hablabas del vinilo, hoy en día hay una vuelta al vinilo y también hay una vuelta a nuestra música, a nuestras canciones, a nuestros artistas. ¿Cómo vivís también un poco eso?

—A mí, por ejemplo, de estos cambios, de Internet, la parte de las redes sociales me gustan porque te dan un ida y vuelta permanente con la gente que te sigue. Entonces podés saber más de ellos, saber lo que opinan, lo que les gusta, lo que no les gusta ahora. Me gustaba más, por ejemplo, cuando grababa, me gustaba mucho más cuando la época del vinilo o la época del cassette o el CD, que traía su librito con canciones. Todo el arte que se hacía, las fotos, que era como un trabajo más integral, era como más humano. Era ir a la disquería, comprarlo, era todo un ritual. Las plataformas digitales son prácticas, lo mismo que YouTube. Pero creo que el CD era algo que podías guardar, que podías coleccionar, era como tener un poquito del artista.

—Te estás presentando en La noche de la nostalgia, se vienen nuevas fechas junto a Los pasteles verdes. ¿Cómo surgen un poco estos shows?

—Estos shows surgen de Taboada Producciones, de Juan J. Taboada y su productora, que ya el año pasado hizo La noche de la nostalgia en muchos teatros del Gran Buenos Aires y el año que viene seguirán. Y bueno, hay un proyecto de hacerlo también en la Calle Corrientes y sumar más artistas representativos de todos esos años de la música argentina.