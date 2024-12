Pilar Masi: “Yo me muestro como soy”

La ascendente cantante platense Pilar Masi, que presentó recientemente Veintitantos, una canción con la que narra cómo es vivir una etapa de cambios y transformación, se prepara para conquistar los charts en 2025 con su primer trabajo de larga duración. Sobre sus orígenes en la música, sus influencias y proyectos futuros, hablamos en exclusiva con Masi.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a cantar?

—Canto desde siempre, en la ducha. Cuando me decidí por la música fue cuando estaba en la pandemia, ahí aprendo a tocar la guitarra, pero nunca lo tomé como algo que podía hacer. Nunca lo tomé realmente como una posibilidad de dedicarme a la música porque no tenía ningún ejemplo o antecedente artístico en mi familia importante que me dijera sí, se puede. Es un camino de vida y hasta entonces yo venía estudiando odontología, que de hecho me he recibido, pero es algo que no ejercí. En medio de la carrera yo aprendo a tocar la guitarra, compongo mis canciones y veo que tengo cierta facilidad, cierta naturalidad para lo que es la música, es entonces cuando decido meterle con todo.

—Dijiste bueno, voy a dar un volantazo, tengo que dedicarme a esto, ¿cómo fue tomar esa decisión? Porque hay veces que también uno está en una rutina, zona de confort y decir: esto es lo mío y tengo que dejar todo lo demás…

—Yo al principio cuando fui viendo que me estaba gustando cada vez más la música, inversamente proporcional manera crecía mi amor, por lo que alguna vez fue mi pasión. Pero me fui dando cuenta de que en realidad no era tan fiel a quien yo era, ese deseo, ese anhelo.

—¿La odontología viene de familia? ¿Hay odontólogos en tu casa?

—Mi tía favorita es odontóloga. De chiquita decía que quería ser como ella. Y en querer capaz emular todo lo que ella representaba para mí, pienso que por eso quise seguir odontología, por querer llegar a ser de cierta manera, que después me fui dando cuenta que no era tanto mi deseo del corazón.

—¿Quiénes son los artistas que te influenciaron?

—Mi artista principal que me influencia es Taylor Swift, con toda su composición, su cambio de género, absolutamente todo lo que hace y también tomo mucho de ejemplo para lo que es música en español a Gustavo Cerati, es un ídolo. Yo hago pop rock, algo más tirando a lo que es el pop en español, pero con vetas más rockeras. Me muestro como soy y naturalmente, me muestro de manera transparente y la gente empatiza conmigo y es así como van viniendo. El feedback con la gente es muy orgánico. Además soy muy novata también en lo que es los medios, estoy hace un año publicando música, un poco más y subiendo contenido también por ahí.

—El año ya está terminando, pero ¿qué planes tenés para 2025?

—No lo sé, porque en cuanto a música en vivo todavía no lo he pensado del todo. Sí tengo ganas de sacar ya mi primer disco, el año que viene, acompañado de un poemario, que apoya más que nada las temáticas de las canciones y de todo el álbum y me gustaría más consolidar mi comunidad.

—¿Qué cosas te inspiran?

—Todo, absolutamente todo, la inspiración me viene tanto de cosas que yo voy sintiendo, de cosas que voy observando, de cosas que me van contando y hasta de lecturas que voy haciendo. Y la inspiración baja de las 90 veces que te sentás. Las otras es sentarse y buscarlo y que venga de las maneras menos esperadas y hacerse uno, un canal para que Dios, el universo, lo que uno crea, se exprese a través de uno en su obra.

—¿Cómo te organizas el día?

—A la mañana, siempre durante la semana tengo hora de entrenamiento, pilates o yoga y eso es para arrancar tranquila todo el día y cubrir la cuota de bienestar físico. Después empieza la parte artística, que es sentarme a hacer trámites o lo que sea que tenga que hacer de mi trayecto artístico. Con la cabeza un poco más activada, viene el sentarme a componer. Puede ser escribir o a hacer cosas de producción de mis propios temas. Yo trabajo igual con un productor, pero estoy intentando de a poco ir aprendiendo a hacer mis propias cosas.

—¿Soñás con tocar en algún escenario?

—Me gustaría tocar nacionalmente en el Cosquín Rock, Lollapalooza, e internacionalmente el día que vuelva a tocar Taylor Swift acá, me encantaría compartir escenario.