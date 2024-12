Gastón Soffritti: “Yo era fanático de Callejeros y con 2 o 3 años más hubiese estado en Cromañón”

Inclasificable, Gastón Soffritti vive un gran presente en donde la actuación, el cine y la escritura atraviesan sus días. Con él hablamos en exclusiva, tras los estrenos de la película Chocolate para tres y la serie Cromañón, para que nos cuente todos sus planes.

—En Chocolate para tres tu personaje es como un poco la voz de la conciencia de muchos, ¿no?

—Sí, es un personaje como que es el observador de la película, como si estuviera sentado en la butaca viendo qué es lo que pasa y sabe cuál es el final si no hay alguien que levante la mano y que diga. Pero como no la conoce y como es muy nuevo en su mundo y aparte le gusta, creo que trata de ser muy respetuoso. Hasta que llega un momento en donde me parece que ya tiene el tiempo suficiente y la confianza como para decirle: creo que te está pasando esto, esto y esto, y yo tengo un caso cercano y yo te puedo hablar porque vi qué pasó. Entonces, hay algo de ese personaje que es muy callado, que mira más de lo que habla.

—Hace poco estrenaste Cromañón en Prime Video, ¿cómo estás viviendo las repercusiones?

—Hay cosas muy peligrosas. Lo que pasa es que las cosas pasan en el medio, muchas veces somos seres humanos. Y hay muchas cosas controladas, como pasó ahí, que fue una catástrofe absoluta, una masacre. En donde había puertas cerradas, en donde la capacidad se cuadruplicaba… vos podés hacer todo mal, y eso estaba todo mal dentro de la secuencia, y después podés hacer todo bien y pueden pasar cosas malas, igual, dentro de la secuencia. Pero para mí está bueno que pone de vuelta en alerta ciertas cuestiones. Entiendo que a mucha gente le puede tocar una fibra que es tremenda, porque cuando yo vi la serie, dije: che, es re fuerte lo que está sucediendo, y yo lo había vivido con 13 años. Me acuerdo perfecto del día que pasó, dónde estaba y lo que me provocó a mí, porque yo era fanático de Callejeros en ese momento, de más chico, y que con por ahí 2 o 3 años más hubiese estado en ese lugar.

—Se estrena la peli, se estrenó la serie, sé que es un momento complicado en la cultura; pero vos estás siempre impulsando y demás, ¿dónde te vamos a ver? ¿Qué vas a estar haciendo?

—Terminé de grabar una peli la semana pasada, para el año que viene, algo bastante grande, que no me dejan decir nada, es cine y plataforma, pero es grande. Así que creo que va a ser mucho ruido. Después tengo algunos proyectos para el año que viene, le doy mucha bola a lo digital hoy en día, y mi caballito de batalla este año fue ese. Yo trato de hacer cosas diferentes y me reinvento. Tengo un libro propio también, que lo saco el año que viene, con Planeta.