Lee Jung-jae y Lee Seo-hwan adelantan El juego del calamar 2

Lee Jung-jae y Lee Seo-hwan, los jugadores 456 y 390 de El juego del calamar, ya están listos para contarle a diario Hoy los secretos de la nueva temporada, que llega el 26 de diciembre a Netflix. Con ellos hablamos en exclusiva para Argentina.

Tres años después de ganar el juego del calamar, el jugador 456 renuncia a ir a los Estados Unidos y vuelve con una nueva resolución en la cabeza. Gi-hun vuelve a sumergirse en el misterioso juego de supervivencia, iniciando otra partida a vida o muerte con nuevos participantes reunidos para ganar el premio de 45.600 millones de wons.

—Cuando estaban rodando la primera temporada, ¿imaginaban que la serie iba a tener este increíble éxito en todo el mundo?

—Lee Jung-jae: En absoluto. No me imaginaba que tendría tanto éxito. Pero confiaba en el encanto único del programa y en los temas que trata. Ahora siento que el mundo es una gran comunidad conectada gracias a las redes sociales. Y tenía mucha curiosidad por saber cómo se sentirían los usuarios de las redes sociales, especialmente los jóvenes, después de ver Squid Game. Esa curiosidad significa que tenía grandes expectativas puestas en la serie. Espero que este programa inicie muchas conversaciones por sí mismo, lo que sería otra forma de medios sociales en cierta medida.

—¿Y cuál fue el mayor desafío de esta temporada?

—Lee Seo-hwan: El mayor reto fue la primera y la última dirección que me dio el director. Tuve que pensar mucho en cómo expresarme de forma bonita. Tuve mucha presión. Por supuesto, sentí la presión. La primera temporada ya fue un éxito mundial, y pensé en quién sería yo si llegaba con un presupuesto tan grande. Pero cuando vi a los mismos actores en el plató, todas mis preocupaciones desaparecieron.

—Me gustaría saber, ¿si tuvieran la oportunidad de entrar en un juego como El juego del calamar, lo harían? Y de todas las pruebas de la arena de la primera temporada, me gustaría saber, ¿cuál creen que superarían en la vida real?

—LSh: Si tuviera la oportunidad, sin duda entraría en el juego, porque si estás en un momento muy duro de la vida, quieres una oportunidad para cambiarlo todo. Y creo que esto te da la oportunidad de cambiarlo todo. Un juego en el que creo que podría hacerlo muy bien es la galletita de azúcar, porque se me da muy bien.

—LJj: No creo que pueda entrar en el juego, teniendo en cuenta mi personalidad. Es porque me dan miedo, pero creo que los juegos requieren mucha suerte, y no sé si tengo tanta suerte. Así que no creo que entre en el juego.