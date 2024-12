Maite Alberdi: “La temporada de premios te da la posibilidad que las películas viajen”

El lugar de la otra es la nueva película de Maite Alberdi y Netflix, elegida por Chile para representar al país en la temporada de premios. Inspirada en el caso real de María Carolina Geel, autora que asesinó a su amante, una lograda reconstrucción de época e increíbles actuaciones de Elisa Zulueta y Francisca Lewin, hacen de la película una propuesta única. Hablamos con Alberdi sobre el proyecto y sobre Un hombre infiltrado, serie también de Netflix, que adapta su premiada película El Agente Topo.

—Otra vez estamos ahí, en las gateras de la temporada de premios, contame un poco ¿cómo estás viviendo toda esta época?

—La vivo agradeciendo la posibilidad de que las películas se vean finalmente, que eso es lo que te da la temporada de premios. La temporada de premios te da la posibilidad que las películas viajen y que mucha más gente ponga el ojo en ellas, y que es lo que uno quiere.

—Contame, ¿qué fue lo primero que te atrajo de la historia de María Carolina Geel y después, a partir de ahí, crear El lugar de la otra?

—Lo primero que me atrajo fue el libro en que se basa la película que se llama Las homicidas de Alia Trabucco, que es un libro de no ficción que cuenta la historia de cuatro mujeres asesinas y entre ellas está el caso de María Carolina. Y la tesis de Alia, que me pareció muy interesante, es que todas las mujeres que mataron en el siglo pasado en Chile fueron perdonadas por la justicia en una época que había pena de muerte y tuvieron indultos presidenciales solo por el hecho de ser mujeres. Porque condenarlas implicaba visibilizarlas, y no se podía entender a las mujeres como malas. Entonces todas las que mataban, las trataban como la loca, la que había que mandar al psiquiátrico, pero nadie quería escuchar realmente las razones, sino que simplemente esta loquita. Entonces desde esta idea me llamó mucha atención cómo entender la justicia en esa época. Y, por otro lado, elegí el caso de María Carolina Geel porque fue un caso tan público del que había mucho archivo que estaba en el expediente, todos los testimonios que teníamos, todo lo que dijo la prensa, existía Cárcel de Mujeres, que es el libro que ella escribió. Entonces yo como documentalista tenía muchos materiales para poder crear desde mi lugar, que eso fue lo que me interesaba. Yo dije, ok, yo voy a hacer un documental de época, el documental que yo habría hecho si esos personajes estuviesen vivos hoy. Entonces toda la ficción que tú ves en la película para mí es como mi documental basado 100% en todos los materiales que yo tenía, porque todos los testimonios que ves en el juicio son literales del expediente, las cartas de María Carolina son idénticas, los titulares de la prensa son los mismos diarios, no hay ningún personaje ficticio en ese mundo. Y mi personaje

ficticio es Mercedes, de alguna manera soy yo, mirando, qué me llama la atención de esta mujer, y qué agarro que me haga sentido hoy, porque era muy difícil darle el protagonismo a la asesina, porque fue una asesina que nunca quiso hablar, y que nunca le dio razones a la ficticia, ni a la prensa, entonces si yo le daba el protagonismo a ella, como que rompía mi documental también. No era fiel a un personaje que quería ser juzgada por lo que hizo, y no por sus dichos, por lo tanto se me volvía incoherente esa realidad.

—Me gustaría seguir hablando de la película, pero también por estos días, digo algo impensado tal vez para vos, cuando empezaste a imaginar El Agente Topo, ahora hay una serie, ¿cómo es eso un poco?

—Sí, Un hombre infiltrado es un sueño, porque yo creo que cuando estrenamos El Agente Topo, siempre supimos que había que hacer una adaptación, porque a mí me pasaba que con el documental había tantos personajes secundarios, que a mí me habría encantado potenciar, y que no podía porque era documental, como que el género me limitaba las posibilidades de la historia, o por ejemplo la clienta, que yo la filmé, pero después no quiso salir, entonces como el background de la historia. O sea qué pasaba con esa familia que quería investigar, o la viudez de Sergio, muchos temas que están ahí, que claramente dan por una ficción, y que las limitantes del género a mí no me lo permitían, que por otra parte yo amo mi película, y yo no quería hacer una adaptación, pero me hubiese encantado como desde el día uno, que alguien la hiciera, y cuando la estrenamos en Sundance, me acuerdo que eran preguntas del público, como oye, ¿no te parece? Quería hacer una adaptación, como que automáticamente pasa eso, y siento que Mike Schur es el mejor showrunner, y guionista para esta serie, Ted Danson es un Sergio de sueños, o sea soñado, me encanta la serie, me encanta como quedó, estoy muy orgullosa.