Jimena Barón anunció su embarazo

A días de haber sido parte del viaje de celebrities, que llegó a Tailandia como parte de promoción de una empresa de joyería (que terminó con varios despidos por el acuerdo), la actriz y cantante Jimena Barón, compartió la noticia de su embarazo en redes sociales.

En pareja con Matías Palleiro desde 2021, con algunas idas y venidas, en Instagram escribió las dificultades que afrontó para alcanzar el sueño de formar una familia. “Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero ese es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí, mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá”.

Barón tiene ya un hijo, Momo, de 10 años, fruto de su vínculo con Cristian “Ogro” Fabbiani, siempre ha sido el centro de atención de ella, quien ahora deberá repartirse entre ambos hijos. Celebridades como Zaira Nara, Paula Chaves, Natalia Oreiro y Dolores Fonzi, dejaron sus saludos para la futura nueva mamá.