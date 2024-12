Luciano Castro: “Me estoy volviendo a formar como actor”

El 28 de diciembre estrena en la sala Chauvin de Mar del Plata, CAER (y levantarse), el primer unipersonal de Luciano Castro, dirigido por Mey Scápola, y escrito por la dupla autoral Patrici Abadi - Nacho Ciatti. Para saber más de esta propuesta, que tendrá funciones sábados a las 22, hablamos, en exclusiva, con Castro.

—¿Tenías ganas de hacer un unipersonal?

—Muchas. Lo que no pensé es que iba a tener semejante gente alrededor, un unipersonal que va a contar con semejante gente que esté dispuesta a darme una mano, y cualquiera que hace un unipersonal, en mi caso la primera vez, sabe que lo que no es negociable es el texto. Uno puede hacer una obra con un texto más o menos, pero en unipersonal el texto es clave. Y además es trabajar con las grandes ligas y eso a mí me motiva al máximo.

—La obra se llama CAER (y levantarse). ¿Cómo es un poco?

—Es una analogía entre el boxeo y la vida, pero como en definitiva este personaje que es un boxeador, pero es un boxeador porque podría ser un garitero, elegimos un boxeador porque es un mundo que conozco más y me iba a ser más fácil a la hora de interpretar, después es padre, novio, es hijo, y le pasa lo que pasa a cualquiera, no es que está basado en el boxeo, eso vale aclararlo y está esperando su condena en su última noche y no sabemos cuándo será y en ese esperar empieza a transitar su vida. Empieza a contar, debes hablar. Es eso tan simple como eso.

—¿Qué tiene que tener un proyecto para que vos digas lo hago?

—Básicamente que cuando los lea tiene que pasarme algo, aunque no sea mi personaje, se entiende, supone que me toca Juan y yo lo leo y está todo bueno y Juan no está tan bueno, bueno, ya va a depender de mí. Pero si el texto está bueno, si el proyecto está bueno, si hay un buen director, soy un buen elenco, se hace, lo que te quiero decir es que no pienso únicamente en mí a la hora de hacer una serie, pienso en la serie, después lo mío va a correr por mi cuenta y si Juan pueda estar bien o pueda estar mal, es otra cosa, hasta donde pueda dar, después me importa más ahí como me pasó con El buen retiro, la serie que hicimos con Flow, que yo sabía que tenía la clave un elencazo, Claudia Lapacó, Betiana Blum, Mirta Busnelli, Mey Scápola, y bueno, te agrandas de una, y es un sí de una en cuanto a que sabes que es algo que va a tener un prestigio, que va a tener un reconocimiento.

—¿Proyectos para 2025?

—Estoy muy metido en el teatro, en cuanto termino esto, voy a empezar a ensayar para el Teatro San Martín, El Sansón de las islas, de Gonzalo Demaría, con Emiliano Dionisi como director, estoy trabajando mucho en el teatro, me estoy volviendo a formar como actor y eso me va a dar un gran empuje para cuando se ha convocado para cosas grandes, voy a estar formado de vuelta como actor.