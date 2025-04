Nico Sorín: “Fue tan lindo lo que ocurrió con el público que no hemos parado”

Piazzolla en el Coliseo por Nico Sorín es la nueva propuesta de Sorín que se presenta hoy en el Teatro Coliseo donde brindará arreglos de temas y reversiones de Astor Piazzolla. En diálogo con HOY cuenta detalles del show.

—¿Cómo te estás preparando para presentarte con este espectáculo?

—Es la primera vez que hacemos un Coliseo. Nos pone presión, nos cambia, nos lleva por ahí al primer show que habíamos hecho en La Ballena Azul. Ahí estrenamos. Iba a ser un único show. A raíz de ese estreno, fue tan lindo lo que ocurrió con el público, con la música, con los músicos, que decidimos empezar a continuarlo. Y hasta el día de hoy que no hemos parado.

—¿Cómo fue la selección de las canciones y particularmente los arreglos?

—El culpable de todo esto fue Pipi Piazzolla, que me convocó para los 100 años del nacimiento de Astor y me dijo el tema del octeto electrónico basándome en un disco en particular que hizo Astor en el 77, en el Olympia de París. Lo que hice fue basarme en este repertorio, en este show, de alguna manera siguiéndolo como una especie de guía, de columna vertebral.