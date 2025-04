El descargo de Lizy tras las acusaciones de Viviana Canosa

Lizy Tagliani vivió un tenso cruce mediático con Viviana Canosa, quien la acusó de “ladrona”. En un video, la conductora de La Peña, decidió hablar sobre el tema y poner punto final a los dichos de Canosa. “Quien quiera creerme, que me crea. Me llegan un montón de capturas y mensajes de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición y, a partir de ahora, me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir. Les mando un beso grande, les pido disculpas por este video”. Las imágenes fueron compartidas luego que Canosa habló sobre un conflicto que se inició en 2014 que involucra a Lizy y en el que supuestamente le habría robado una cucharita de plata de la casa. “Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba”, disparó nuevamente la conductora de El Trece.