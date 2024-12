Juliana Gattas: “Me divierte mucho y me entusiasma el rol de actuar”

Juliana Gattas es una estrella. La conocimos en Miranda!, pero tiene tanto talento que no le alcanza solo con ser, junto a Ale Sergi, la líder de la banda que nos conquistó.

Con Maquillada en la cama demostró, una vez más, su capacidad para viajar en el tiempo y regalarnos melodías maravillosas; y en Los domingos mueren más personas, de Iair Said, confirmó lo que sabíamos, es una gran actriz. Con ella hablamos sobre sus trabajos y todo lo que se viene.

—La película se llama Los domingos mueren más personas, ¿a vos cómo te pega el domingo?

—A mí, toda la vida me molestó un poquito más el sábado. Capaz no le hago tanto marketing. Creo que nunca me animé a decirlo. El sábado, a mí, de chica, me destruía porque la tele era mala, ¿viste?, películas viejas. El domingo ya, como se aprovechaban de que vos estabas más en la casa y yo qué sé, había programas hechos para el domingo y el sábado casi nada.

—¿Qué hacías?

—Lo atravesaba con la depresión como lo atravieso siempre en la vida. Pero, ahora, casi siempre el fin de semana representa trabajo y además, después de adolescente, la presión de tener que salir sí o sí el sábado y me rebelé contra el sábado. El sábado me quedó en mi casa como si fuese un domingo y salgo los martes, los jueves. Pero viste que las sensaciones que uno descubre de chico quedan impregnadas. Entonces, yo puedo no deprimirme un sábado, pero en algún momento del día me da esa sensación. ¡Ah, porque es sábado! ¡Claro! ¡Porque es sábado! El domingo ya está, era tremendo el sábado, el domingo no me jode tanto.

—Y eso que mueren más personas…

—Mueren más personas y la gente se permite morir y descansar. El sábado está la presión. ¡Hay que salir, hay que producirse! ¡Hay que salir, hay que descansar, hay que salir al sol! ¡Hay que ir a comprar! ¡Hay que ir al sol, hay que salir, es un día hermoso, tenés que salir! ¡No descanses! No hacer nada.

—Llegó Iair con la propuesta y, ¿fue un sí de una?

—Fue un sí de una porque él sabía que yo quería ser actriz. A mí me interesa un montón el cine.

—¡Vos sos actriz!

—Yo soy actriz. Ahora se ha confirmado en los afiches de la película. Más allá de ser amiga de él, me gustaron mucho sus cortometrajes. ¡Flora! me encantó, me llamó para hacer unas fotos con la ropa de Flora y a todo le dije que sí. En Rita Cortese vio que podía ser la mamá, obviamente, de las mejores actrices que existen. Después leí el guion y lo primero que me pasó fue una cosa muy entusiasta del fanatismo mío de buscar mi personaje y ver qué cosas iba a tener que decir y cómo lo hacía. Y ya imaginarla también un poco. Che, ¿esto cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? Me divierte mucho y me entusiasma mucho a mí el rol de actuar.