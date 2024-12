Katie Hindley cuenta detalles de House of Kardashians

Katie Hindley dirige la docuserie House of Kardashians de Universal +, que revela intimidades y secretos mejores guardados del clan más famoso del showbiz. Con ella hablamos para conocer detalles de la propuesta.

—¿Qué ves de interesante en contar los entresijos de esta familia? ¿Qué crees que lo hace tan interesante?

—Creo que lo interesante es que la mayoría de los medios de comunicación y lo que se sabe de ellos es lo que ellos han decidido publicar, así que han controlado mucho su imagen y su historia. Y, en realidad, lo que han hecho. Lo que han conseguido no se ha puesto necesariamente en el contexto social completo de cómo y por qué lo hicieron y cuáles eran, ya sabes, los retos a los que se enfrentaban en ese momento. Así que el contexto social es diferente. Si nos fijamos en Kris Jenner, lo que se esperaba de ella era que se convirtiera en ama de casa y se casara con un rico, y ella luchó contra eso. Creó su propio negocio con Caitlyn o Bruce, como se llamaba entonces, así que creo que hay mucho que decir sobre ellos. Que son una de las familias más influyentes e impactantes del mundo, y era importante atraer tanto a los fans como a los no fans. Así que sí, pensamos que era una familia importante que necesitaba ser explorada.

—¿Cómo empezó el proyecto? ¿Fue difícil?

—Fue idea de Claire, que es la productora ejecutiva. Ella era una fan y lo ha sido durante mucho tiempo. Pero también, ya sabes, fue cuestionada en su visión de ellos y no necesariamente pensaba que todo era brillante. Pensó que había un lugar para hacer este documental, así que fue su idea y su proyecto de pasión, luchó duro para sacarlo adelante y trabajar con Sky para encontrar la manera correcta de hacerlo. Así fue como se hizo realidad.

—¿Cuáles fueron las cosas más difíciles o los retos cuando estabas desarrollando la serie? Pensando en, ¿qué voy a aportar a los espectadores como nuevo?

—Creo que uno de los mayores retos y oportunidades fue, obviamente, hacer una película sobre una familia sin la familia. Sabíamos que la familia no iba a estar involucrada y que tenían su propio proyecto en Hulu, lo que significaba que no iban a poder participar en esto. Pero eso también es, ya sabes, también significaba que no iban a tener el control de la serie, así que eso fue muy importante. Y sí, fue un gran reto, pero también una gran oportunidad.

—¿Qué significa para ti y para el resto del equipo poder presentar esta producción al público en este momento?

—Es muy emocionante. Creo que lo asombroso de esto y de la familia es que tienen un alcance mundial. No hay país en el mundo en el que no hayan oído hablar de las Kardashian o en el que no hayan sido influenciadas por ellas o en el que no hayan tenido ningún impacto. Por lo que es muy emocionante ver cómo se presenta en todo el mundo y escuchar lo que piensa la gente. Esperamos que la gente lo disfrute.

—Para esas personas, ¿por qué creen que este programa es imperdible y hay que verlo?

—Es una pregunta difícil. Creo, personalmente, que es una de las familias más influyentes del mundo. Son una especie de familia real no oficial de América. Te guste o no, habrán influido en tu vida y creo que es importante entender cómo han llegado a ser. También es una especie de cuadro fascinante de la historia social de esta familia que ha sido cambiada por el mundo y ha cambiado el mundo. Creo que es fascinante, así que espero que la gente lo disfrute.