Margo Martindale estrenó The Sticky

The Sticky, inspirada en la historia real conocida como “El Gran Robo de Jarabe de Arce Canadiense”, ya puede verse en Prime Video. La serie sigue a Ruth Landry, interpretada por la multiganadora del Emmy, Margo Martindale, una ruda agricultora de jarabe de arce de mediana edad que vuelve al crimen cuando las autoridades burocráticas amenazan con quitarle todo lo que ama. Con ella hablamos para saber más detalles de la propuesta.

—Contanos un poco sobre tus primeras impresiones de tu personaje y ¿qué te hizo querer formar parte de la serie?

—Este espectáculo era diferente de cualquiera que había leído y me gustó que se inspirara en una historia real. No sabía nada del cultivo del sirope de arce, jarabe de arce, por supuesto, y me encanta aprender cosas así. Yo sabía que esta mujer estaba en su tramo final de tratar de sobrevivir, y me gustó que eleve su vida haciendo que las apuestas sean más altas, y pensé que la serie sería algo muy divertido de hacer con un par de chicos.

—¿Cómo fue trabajar con un gran elenco de actores?

—Los otros dos protagonistas, Chris y Guillaume, son divinos. Tenemos una extraña forma de relacionarnos, maravillosa, que funcionó muy bien. Las escenas de nosotros en el coche juntos, me parece que son de las más divertidas. Fue una alegría y realmente, había una química maravillosa.

—¿Cómo fue la experiencia de trabajar y rodar en Québec, con un reparto y un equipo mayoritariamente franco-canadienses?

—Mejor imposible. Me encantó toda la gente que hablaba francés a mi alrededor y los actores francocanadienses eran increíbles. Tengo tanto respeto, pensando en lo que estaban haciendo; estaban hablando en otro idioma, por lo que estaban pasando por un doble proceso, llegar a donde iban tanto en francés como en inglés. Me parecieron increíblemente talentosos. Trabajaban todo el año porque siempre tenían algo que hacer, todo el tiempo. Era genial, y el equipo no podría haber sido más agradable, no podría haber sido más maravilloso.

—¿Hubo algún momento durante el rodaje que pensaste Me pregunto si podría llevar a cabo este asalto?

—Estoy absolutamente segura de que no podría. Las circunstancias la empujaron a Ruth a hacerlo. Su necesidad de salvar a su marido, su necesidad de mantener a su marido en casa. Se trataba de sobrevivir, y sobrevivir con su familia.

—¿Cómo te sentirías acerca de realizar una segunda temporada? ¿Crees que hay más en la tienda para estos personajes?

—Yo diría que no hemos hecho más que empezar.