Hwang Dong-hyuk y Lee Byung-hun estrenan El juego del calamar 2

La segunda y esperada temporada de El juego del calamar llega hoy a Netflix, con más juegos y más intrigas. Hablamos con Hwang Dong-hyuk (director) y Lee Byung-hun (actor) para saber más detalles de juegos mortales y la apasionante dinámica de personajes que traerá esta nueva y esperada entrega de la serie más vista del mundo.

—Cuando rodaron y desarrollaron la primera temporada, ¿imaginaron que El juego del calamar iba a convertirse en un programa de televisión increíble y emblemático en todo el mundo?

—Hwang Dong-hyuk: Por supuesto, cuando uno se pone a trabajar con una empresa como Netflix, lo hace soñando con crear algo que tenga resonancia y éxito en todo el mundo; pero nunca hasta el punto de atreverte a pensar que será la mayor serie de la historia. Así que no esperaba que tuviera tanto éxito. El amor y el apoyo que hemos recibido a través del programa han superado todas mis expectativas. Por un tiempo, no podía creer lo que estaba pasando. Les decía a mis amigos: Pellízcame porque creo que estoy soñando.

—Si tuvieran la oportunidad de participar en un juego como El juego del calamar, ¿se unirían? Y de todas las pruebas que se presentaron en la primera temporada, me gustaría saber ¿cuál creen que superarían en la vida real? ¿Y en cuál tienen más confianza?

—HDH: ¿Cómo puedo unirme a un juego como este sí sé que va a ser así? Pero la mayoría de las veces no sé lo que va a pasar y acabo por no poder unirme. Por muy difícil que sea, no creo que sea tan estúpido como para arriesgar mi vida por jugar a un juego. De todos los juegos que salieron en la primera temporada, lo hice con los juegos a los que jugaba cuando era joven. Entre ellos, me gustaba mucho el juego de la galletita se me daba bien. La forma en que Ki-hoon sacaba el paraguas, la forma en que lo lamía, la desarrollé con mis amigos del barrio. Así que me gustaría decir que ese juego es el que más me gusta.

—Lee Byung-hun: Honestamente, si supiera o no que era un juego que me costaría la vida, no creo que hubiera querido participar en él. No me gustan mucho los juegos. Pero si tuviera que jugar, sin duda querría jugar al juego llamado Luz roja, luz verde. Era el juego al que más jugaba cuando era joven, así que me gustaría mucho jugarlo. Y en el programa, me vi en la situación de tener que jugar a un juego con mis fans. Durante unos meses, practiqué mucho con la mano derecha, con la izquierda y con las dos. Así que siento que me he convertido en un verdadero maestro del trompo. Por lo que estoy muy seguro de ello.