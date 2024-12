Andy Greenwald: “No puedo imaginarme este proyecto sin Rosario Dawson”

Andy Greenwald, showrunner de la primera temporada de Briarpatch, habló con nosotros sobre esta historia que puede verse en Universal+, protagonizada por Rosario Dawson (Luke Cage, The Mandalorian), quien además es productora de esta historia. La producción está basada en la novela del autor norteamericano Ross Thomas y tiene como eje la búsqueda implacable que emprende una aguerrida investigadora, quien no se detendrá hasta hallar al asesino de su hermana.

—Cuándo imaginaste la serie, ¿qué cosas sentiste que tenían que estar?

—El autor del libro es un tipo llamado Ross Thomas y me enamoré de sus libros. Empecé por rastrear las librerías de segunda mano para encontrar viejos libros de bolsillo golpeados de sus muchas, muchas novelas y devoré todas. Era mucho más joven y me encantaban las historias, los personajes, pero sobre todo me encantaba el ambiente. Me parecieron muy peculiares, muy extrañas, muy únicas y muy divertidas. Cuando leí el libro Briarpatch siempre se me quedó grabado como una historia que podría hacer una divertida adaptación en un divertido programa de televisión con algunos retoques modernos. El libro está ambientado en 1984, trata de un hombre que descubre la muerte de su hermana y me interesó mucho más la relación de hermanas, así que hubo un momento hace unos años en que las estrellas se alinearon para que yo tuviera algo de tiempo para escribir algo puramente para mí por diversión. Me senté y empecé a escribir este piloto y todo tipo de detalles divertidos simplemente se derramaron de un lugar que todavía no sé de dónde vinieron como los animales del zoológico.

—La serie tiene temas muy actuales, ¿cómo aparecieron?

—Creo que, en cualquier adaptación, los guionistas tienen que encontrar su propia razón para hacerla. Tienes que encontrar lo que te atrae de algo y convertirlo en algo personal. Me interesaba la idea de las hermanas y esa dinámica, porque nunca la había visto en mi vida. Soy hijo único, así que quería explorar una historia sobre hermanas. Me interesa mucho la idea de la nostalgia y de tu ciudad natal, lo que te hace cambiar, lo que es realmente posible, la distancia. El libro está ambientado en una ciudad sin nombre, lo que no me parecía tan divertido como crear una ciudad, un tipo de lugar que pareciera que pudiera existir en las novelas de detectives y en nuestras mentes. Pero también quería ponerlo en un lugar real, así que lo puse en la frontera entre Texas y México, porque es una zona del país que me fascina y me pareció que sería un telón de fondo muy interesante para una historia clásica.

—Mencionaste las historias y las películas clásicas, ¿qué influencias para desarrollar estos programas de televisión tomaste como referencia?

—Sí, hay muchos, creo que cualquier trabajo creativo es una especie de acumulación de toda una vida, de leer y ver, probablemente, las influencias más significativas en mi vida o cuando yo era un niño. Tenía 12 y 13 años cuando vi Twin Peaks en la televisión y me enamoré de la posibilidad de que un programa de televisión contuviera tantos géneros narrativos familiares. También una extraña lógica onírica, que tuviera humor y angustia todo junto y que fuera una historia de detectives. Luego crecí enamorándome de la ficción detectivesca, ya fueran escritores como Ross Thomas, escritores famosos como Raymond Chandler o más oscuros que me encantan como James Sprumley o Touch of Evil fue una gran influencia. Robé las fuentes de Paris, Texas, subrayé que había un montón de este tipo de referencias, y luego la belleza de hacer un programa es la colaboración. Así que cuando me reuní con Lili Amir, que dirigió el piloto, fue la única que no llegó diciendo que vio Top Gun y Oliver Stone, U-turn y todas estas cosas que son mucho más su estilo de películas y por lo que, inevitablemente, es la colaboración entre las influencias de la gente y el gusto.

-¿Tenías en mente a los actores cuando desarrollaste el proyecto o los actores aparecen después cuando van n al casting?

-No tenía a nadie en mente, era extraño. Me quedé con la mente en blanco y, de nuevo, fue una experiencia muy bonita porque fue casi todo vibración, sensación e idea sin ninguna especificidad, porque también cuando lo estaba escribiendo. No creía que nadie fuera a tener la oportunidad de hacer este guión, así que el casting fue una de las partes más emocionantes de encontrar a gente que encajara en la cerradura de una forma que nunca esperaste y que incluso te sorprendiera cuando lo pienso ahora. No puedo imaginarme este proyecto sin Rosario Dawson. No puedo creer que trabajé con Alan Cumming, Kim Dickens, Brian Garrity y Jay Ferguson, todavía pienso como si él fuera la última persona en el elenco y y él desbloqueó todo el asunto.