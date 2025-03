Dan Aykroyd: “Mi primera pasión fue Saturday Night Live y ahora son las cuestiones increíbles”

La segunda temporada de Increíble, presentada por Dan Aykroyd, llega hoy a History, con episodios nuevos cada semana. Hablamos con el talentoso Aykroyd sobre el show, pero también sobre su paso por SNL y más.

—¿Qué consideras que es lo más increíble de un día normal en tu vida?

—¿Lo más increíble en un día normal? Bueno, yo tengo una vida bastante tranquila ahora, así que creo que a mí me pasan en general cosas que son creíbles en el día a día. Pero de vez en cuando, tengo estas cosas como les conté de la que me seguía en el Toyota, no sé qué era eso. Para mí hay milagros que suceden todos los días y lo que podría decir que es increíble todos los días en nuestra vida y que nos pasa a nosotros son los millones de partículas de neutrinos que nos pasan por el cuerpo. En este momento, hay millones de neutrinos penetrando por sus cuerpos. Así que eso es increíble de partículas que no se detectan, que no se ven, que penetran todo lo que está en el planeta y atravesándonos en este momento. Mirá, acá pasa uno. Es increíble. Eso que pasa todos los días.

—Saturday Night Live tuvo su 50 aniversario. ¿Cómo te sentís con esto, con el programa que te destacó en el mundo?

—A Saturday Night Live tengo que agradecerle por la exposición, como bien dijiste. Yo estoy agradecido de que me contrataran y estuve cuatro años ahí, soy fan del show, lo veo siempre. Vi el aniversario 50, vi cada segundo. Parte del motivo por el cual no fui es porque me quedé en casa para verlo por la televisión y para poder disfrutarlo desde casa. Así que ahora, tener una oportunidad de History, de salir a presentar temas que a mí me fascinan, creo que me lleva al punto final en la televisión, quizás a una conclusión de mi carrera con pasiones similares. Mi primera pasión fue con Saturday Night Live y la comedia y mi nueva pasión ahora son las cuestiones inexplicables e increíbles. Además, poder compartir el foco de History con Bill Shatner y Danny Trejo, por ejemplo, para presentar estas historias que a todos nos gustan. Por eso este programa es un éxito, porque a todo el mundo le encantan estas cosas.

—¿Sentís que Increíble es un sucesor de ese tipo de programas de televisión, como Aunque usted no lo crea, de Ripley, que vimos durante toda la vida?

—La humanidad quiere conocimiento y tener estos temas increíbles que te vuelan la cabeza aquí presentados en episodios es extremadamente muy entretenido y me parece que son el motor del éxito.