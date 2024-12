Ariana Grande: “Todo el mundo está buscando un poco más de empatía en sus vidas”

Unas de las claves del éxito de Wicked, que se ha convertido en el musical más taquillero de la historia del cine, es Ariana Grande, la ascendente actriz y cantante que sorprendió con su interpretación de Glinda, por la que ha sido nominada a los Premios Globo de Oro. Con ella hablamos en exclusiva para Argentina y le preguntamos sobre su presente y mucho más.

—¿Cómo estás recibiendo los comentarios y el éxito de la película?

—Me siento muy agradecida. Creo que Cynthia y yo nos mandamos mensajes constantemente para ver cómo estamos, porque estamos abrumadas de gratitud y conmovidas por esto. Creo que esto es mucho más grande que nosotros y nunca hemos sido parte de algo como esto. Y es extraordinario. Es realmente extraordinario. Estamos muy agradecidos.

—¿Cuál fue el mayor reto de interpretar a Glinda en la película? Sé que haces algo con tu voz y tu corporalidad, pero ¿cuál fue el mayor reto?

—Creo que uno de los mayores retos fue probablemente transformar mi voz. Tuve que entrenar mucho, cinco días a la semana. Seis días a la semana con mi profesor de canto Eric Vitro, para entrenar los músculos de mi garganta y mis cuerdas vocales para cantar de una forma totalmente diferente. Al igual que cualquier otro músculo del cuerpo, desarrollan hábitos y requieren entrenamiento para cambiar. Para mí fue una de las tareas más importantes, porque quería sonar como una auténtica soprano de coloratura y honrar este material en la pista vocal que es Glinda. Así que creo que ese fue probablemente uno de los retos más importantes y gratificantes para mí.

—Además de la fantasía de la película, Wicked habla de la empatía, de ser compasivo con el otro, ¿cómo fue un poco trabajar en una película con todos estos valores?

—Creo que es por eso que a todos nos gusta tanto, es porque creo que todo el mundo está buscando un poco más de empatía en sus vidas. Y pienso que, especialmente ahora, Wicked siempre se ha sentido tan importante por esa razón. Es oportuna y a la vez atemporal. Parecían mensajes que necesitábamos cuando se estrenó en Broadway hace 21 años. Y luego se sintió oportuna cuando Wicked de Oz salió. Y creo que una de las cosas más importantes que podemos transmitir al mundo ahora mismo es el mensaje de, ¿cómo podemos ser más empáticos? ¿Cómo podemos ayudar más a nuestras hermanas? ¿Y cómo podemos ser mejores aliados y más buenos para ellas?

—Varias personas soñaron con este papel. Me gustaría saber, ¿qué pensaste cuando te dijeron: “sos Glinda en la película”?

—Fue uno de los mejores momentos de toda mi vida. Recuerdo que me eché a llorar y mi mejor amigo Doug estaba allí. Y claro, lo celebramos y yo no podía ponerme a trabajar. Ya había trabajado mucho para prepararme para la audición, pero me hizo mucha ilusión recibir el guion, la versión cinematográfica del guion, porque había pasado mucho tiempo con el guion de Broadway. Y estaba muy emocionada por conocer a Cynthia y entablar nuestra amistad. Y estaba muy agradecida. Nunca me había sentido así en mi vida. No puedo explicarlo. Realmente no puedo. He dejado mi cuerpo.