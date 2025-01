Emilia Pérez y Shogun arrasaron en los premios Globo de Oro

La comediante Nikki Glaser fue la anfitriona de la ceremonia número 82 de los premios Globo Oro, uno de los galardones más fuertes en la temporada de premios que acaba de iniciar. La gala, que pudo seguirse en Argentina por TNT y Max, otorgó a Emilia Pérez (cine) y Shogun (TV) la mayor cantidad de premios (4 cada una), además de distinguir a Fernanda Torres por I’m Still Here, Adrien Brody por El Brutalista, Demi Moore, por La sustancia, y Sebastian Stan, por Un hombre Diferente, los premios respectivos a Mejor Interpretación en Drama y Comedia, y en reparto a Zoe Saldaña, por Emilia Pérez, y Kieran Culkin, por Un dolor real. Glaser comenzó su discurso mencionando que la mayoría de las estrellas de cine también lo eran de televisión, hablando de la época que se vive en la que se están cruzando los soportes y, como en algunos casos, actores y actrices optaban por dos premios (como fue el caso de Kate Winslet, por cine y por TV). Los Globo de Oro celebran año a año lo mejor en materia de cine y televisión, y así, en el rubro TV, el programa más galardonado fue Shogun. En el caso de cine, el mejor guión fue para Cónclave, el mejor director fue Brady Corbet por El Brutalista, la mejor película animada fue Flow (primera vez que Letonia es nominada), el mejor actor en una miniserie fue Colin Farrell por El Pingüino, y la mejor actriz de reparto en TV fue Jessica Gunning, por Bebé Reno. En la previa a la ceremonia, varios criticaron la ausencia de Jualianne Moore y Pedro Almódovar en las nominaciones, Clint Eastwood y su magistral Jurado número 2, que ni siquiera tuvo en el país un estreno como se merecía, La lección de piano, Saoirse Ronan, que tuvo dos actuaciones increíbles en Blitz y The Outrun, o la brillante Hard Truths, de Mike Leigh con una increíble actuación de Marianne Jean-Baptiste. También hubo premios en la ceremonia para Jean Smart por Hacks (TV), Jeremy Allen White por El Oso (no estuvo presente en la gala), Jodie Foster por True Detective (hace 35 años ganó su primer Globo de Oro por El silencio de los inocentes), mejor miniserie para Bebé Reno, logros en taquilla, Wicked, Emilia Pérez, mejor comedia o musical, La Brutalista, mejor drama, entre otros.

El discurso de la noche

Sin dudas el agradecimiento más celebrado de la noche fue el de Demi Moore (62), que en La Sustancia, brilla, y por eso se llevó el premio a Mejor Actriz de Comedia. “Llevo mucho tiempo en esto -más de 45 años- y es la primera vez que gano algo como actriz. Hace treinta años, un productor me dijo que era una actriz de palomitas, y en ese momento, hice que eso significara que no era algo que se me permitiera tener”.