Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz estrenan Mi querido presidente

Desde hoy, y con funciones de viernes a domingos en el Teatro Apolo (CABA), Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz harán Mi querido presidente, con dirección de Max Otranto y producción de RGB Entertainment. La obra cuenta la relación instantánea entre un presidente y un psiquiatra que intentarán solucionar una picazón muy particular del primero. Hablamos con Solá y de la Cruz para conocer detalles de la propuesta.

—Cuéntenme un poco del reencuentro…

—Miguel Ángel Solá: Lo vi, tuve ganas de abrazarlo y lo abracé.

—Maxi de la Cruz: Nos abrazamos, igual quedamos en contacto todos esos meses por mensaje.

—MAS: Pero el otro día incluso hicimos un zoom, y bastante recordamos la obra.

—MDLC: Bastante bien, pero fue así, mirá que, al estar él en Madrid, para el debut, digamos, oficial que fue en Punta del Este, tuvimos 20 días encerrados trabajando la obra, que es una obra que lleva más de 20 días para ensayar en realidad. Pero bueno, ya la teníamos estudiada individualmente y fue juntarnos, y fue la magia esa que tiene esto, no sé, o las ganas, en mi caso, las ganas que yo tenía de trabajar con él y el susto también, que en esos 20 días fue como así, muy fuerte.

—MAS: Sí, fue impresionante. Y salió la obra. Podríamos haber estado bastante justos, pero llegamos.

—MDLC: Es una obra muy...

—MAS: Cariñosa.

—MDLC: Es cariñosa con la gente. Y sobre todo, que es una comedia, pero es una comedia que la gente se ríe y la pasa muy bien y nosotros nos reímos y la pasamos bien. Pero está tan bien escrita que uno no necesita nada. Era trabajarla mucho nosotros, que la gente entre en código de comienzo, porque tiene un comienzo medio extraño, o no. Nos han dicho, a principios nos decían, hemos tenido gente que nos comentaba, un día un taxista, había llegado una pareja, terminó la función y se iban. Y el taxista después era uno de los que nos llevaba a nosotros. Y nos chusmea, nos dice, el otro día llegó una pareja y el señor se subieron y hablando de la obra y le decía, no, yo cuando empezó dije, ¿qué vinimos a ver esto? ¿Por qué esto? Y después terminé de pie aplaudiéndolos y me reí mucho y la pasé muy bien. Y eso creo que como resume un poco lo que es la obra, y lo que pasa.

—MAS: Al principio es raro, no sabés por dónde viene.

—MDLC: Algo pasa, pero no sabes qué, incomodidad, no sabes si me río o no me río en esta parte. ¿De dónde viene? Y después nos divertimos mucho.

—MAS: Y la gente es impresionante. Allá en Junta del Este fue impresionante. Siempre estaba lleno de gente. Y les pasaba, terminabas la obra y les veías la sonrisa en la cara y decías, ¡qué lindo! Porque es una obra donde también se carcajea uno, se ríe por un chiste que parece que va a ser subido y que después va a ser subido, pero nadie tiene miedo de eso. Entonces se ve que hay algo en la obra que les gusta, que es la delicadeza con la que la obra transita cada uno de los temas que va tocando. Es muy bonito eso.