Rita Cortese: “La cultura vive un momento terrible”

Con Los domingos mueren más personas, de Iair Said, Rita Cortese volvió al cine, y en breve estará presentándose hoy en el Torquato Tasso (CABA), con sus canciones, además de esperar el estreno de En el barro, el spin off de El Marginal de Netflix y la gira de No tiene un desgarrón, la obra que dirige y que protagonizan Vera Spinetta y Julieta Cardinali. Sobre todo esto hablamos con ella.

—En el cine, los últimos papeles te han tocado estas madres muy lindas, muy divertidas también, ¿no? También muy exigentes y demás. ¿Por qué pensás que te están llamando para hacer este tipo de personajes?

—No sé, supongo que cumpliré con los requisitos del personaje. Trabajar con Iair fue fantástico porque ya la película, el guión era una joya, es un director que pide mucho.

—¿Habías visto su película anterior?

—Sí, es su mundo, son muy lindas.

—¿Cómo fue trabajar con Iair el vínculo?

—Fue fantástico, porque yo estaba haciendo otra película, El Suplente, y me dice Diego Lerman, Iair quiere que leas este guión, lo leí de un tirón, cosa que no me pasa siempre, y dije que sí. Pasó el tiempo, y después la hicimos. Tuvimos antes del rodaje encuentros previos, él es muy preciso, muy tranquilo, no sería yo la actriz indicada, pero claro que los opuestos se atraen. No era fácil hacer el personaje, no era muy energía, pero él me guió.

—Además un elencazo…

—Sí, todos divinos, porque hacer una película es difícil, pero ver la pasión de Iair, fue fantástico, pura pasión. Lo mismo con Dolores Fonzi cuando hicimos Blondi, a quien conozco de chica, tenía una estructura más armada, quedé sorprendida de su talento, de su certeza, fue muy fácil hacerla, que corrió la amorosidad que hubo. Muy precisa Dolores, no dejaba de asombrarnos su certeza, porque ser directora es muy difícil, manejar el equipo, pero ella se supo rodear de gente que la acompañó.

—En Los domingos… los personajes son muy humanos ¿te gustaba esto?

—Sí, me gustaba el punto de vista con el que abordaba a esos personajes, Iair con esa madre, esos vínculos familiares, ese vínculo con la muerte, y con la vida, y su punto de vista, muy bien.

—Seguís con la música, te presentas en el Tasso, ¿te gusta?

—Sí, es lo que más me hace feliz, con el cine, porque televisión no hay, dirigiendo por primera vez teatro, No tiene un desgarrón, Vera debuta también por primera vez en teatro.

—¿Por qué demoraste tanto?

—Siempre lo quería hacer, pero no encontraba tiempo, el material lo tenía, pero nunca paré de trabajar, igual las cosas se dan cuando tienen que hacerlo, y en el encuentro con Julieta, en su casa, le hablé de la obra y me dijo hagámosla, y después apareció Vera, y fue una obra del sí.

-—¿Qué encontrás en la música?

—Son dos cosas distintas, parecen iguales pero no, y yo me subo para algo al escenario, porque no es un lugar cómodo, porque si es cómodo, bajate, el escenario está para otra cosa, no para bajar línea, pero no es mi caso, hay que transitarlo, es un estado que se manifiesta en determinado momento. Cuando yo canto Golondrinas pienso en la clase media argentina, siempre con esa cosa aspiracional de movimiento.

—Es un momento complicado para la cultura…

—Sí, y estrenar una película es un regalo, un privilegio, en un momento de muerte, para mí, de muchas cosas, la vida es el cine, es el trabajo. La cultura vive un momento terrible, con un gobierno democrático que eligió esto, y creo que estamos viviendo en una época acá y en el mundo de mucha confusión.